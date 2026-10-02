Kylian Mbappé reservado para el Clásico

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, podría estar alejado de los terrenos de juego durante un tiempo debido a una lesión en la rodilla. El entrenador del equipo, José Mourinho, ha decidido no correr riesgos para asegurar la recuperación total de la estrella francesa, y se espera que su regreso a la competición se retrase. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, Kylian Mbappé, quien ha mostrado un rendimiento fantástico desde el inicio de la temporada, ya ha destacado en los partidos anteriores de La Liga. Con 7 goles y 2 asistencias, se ha convertido en el máximo goleador del equipo. Sin embargo, su impresionante racha se vio interrumpida durante el parón de selecciones.

Tras marcar el gol de la victoria con la selección de Francia en un difícil partido contra Turquía, el delantero sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que abandonar prematuramente la concentración nacional. Posteriormente, regresó de inmediato a Madrid para comenzar un programa de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

Enfoque cauteloso y proceso de recuperación

Los primeros pronósticos médicos indicaban que una o dos semanas serían suficientes para su recuperación, lo que no desanimó a los aficionados. A pesar de ello, el entrenador José Mourinho teme agravar la lesión si apresura el regreso de su líder. Según la información publicada por el diario AS, el experimentado técnico planea seriamente dar descanso al jugador en el partido de liga contra el Villarreal el 10 de octubre.

El cuerpo médico del club ha tomado la firme decisión de no permitir que Kylian Mbappé juegue partidos oficiales hasta que sus tejidos se hayan recuperado por completo y no sienta molestias. El cuerpo técnico considera una prioridad preservar su velocidad y su capacidad ofensiva para los enfrentamientos más importantes y decisivos de la temporada.

El choque contra el FC Barcelona

Toda la atención está centrada en el famoso Clásico que se disputará el 25 de octubre en casa contra el gran rival, el FC Barcelona. Mourinho quiere asegurarse de que su principal arma ofensiva esté en su mejor nivel para este partido de gran responsabilidad.

Según el cuerpo técnico, no es necesario correr riesgos innecesarios contra rivales menos peligrosos. Por lo tanto, más que apresurar el regreso de Kylian Mbappé, el club considera un paso estratégico fundamental que esté plenamente disponible para los momentos decisivos de la temporada.