Kylian Mbappé reservado para el Clásico

·2·Deportes
Kylian Mbappé reservado para el Clásico

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, podría estar alejado de los terrenos de juego durante un tiempo debido a una lesión en la rodilla. El entrenador del equipo, José Mourinho, ha decidido no correr riesgos para asegurar la recuperación total de la estrella francesa, y se espera que su regreso a la competición se retrase. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, Kylian Mbappé, quien ha mostrado un rendimiento fantástico desde el inicio de la temporada, ya ha destacado en los partidos anteriores de La Liga. Con 7 goles y 2 asistencias, se ha convertido en el máximo goleador del equipo. Sin embargo, su impresionante racha se vio interrumpida durante el parón de selecciones.

Tras marcar el gol de la victoria con la selección de Francia en un difícil partido contra Turquía, el delantero sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que abandonar prematuramente la concentración nacional. Posteriormente, regresó de inmediato a Madrid para comenzar un programa de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

Enfoque cauteloso y proceso de recuperación

Los primeros pronósticos médicos indicaban que una o dos semanas serían suficientes para su recuperación, lo que no desanimó a los aficionados. A pesar de ello, el entrenador José Mourinho teme agravar la lesión si apresura el regreso de su líder. Según la información publicada por el diario AS, el experimentado técnico planea seriamente dar descanso al jugador en el partido de liga contra el Villarreal el 10 de octubre.

El cuerpo médico del club ha tomado la firme decisión de no permitir que Kylian Mbappé juegue partidos oficiales hasta que sus tejidos se hayan recuperado por completo y no sienta molestias. El cuerpo técnico considera una prioridad preservar su velocidad y su capacidad ofensiva para los enfrentamientos más importantes y decisivos de la temporada.

El choque contra el FC Barcelona

Toda la atención está centrada en el famoso Clásico que se disputará el 25 de octubre en casa contra el gran rival, el FC Barcelona. Mourinho quiere asegurarse de que su principal arma ofensiva esté en su mejor nivel para este partido de gran responsabilidad.

Según el cuerpo técnico, no es necesario correr riesgos innecesarios contra rivales menos peligrosos. Por lo tanto, más que apresurar el regreso de Kylian Mbappé, el club considera un paso estratégico fundamental que esté plenamente disponible para los momentos decisivos de la temporada.

Kylian MbappéReal MadridJosé MourinhoEl ClásicoLa Liga
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La fórmula de la «confianza absoluta» en Madrid: Mbappé se ha convertido en el arma principal de MourinhoLa fórmula de la «confianza absoluta» en Madrid: Mbappé se ha convertido en el arma principal de Mourinho23 septiembre 19:48El Real Madrid golea al Rayo Vallecano con un doblete de Kylian MbappéEl Real Madrid golea al Rayo Vallecano con un doblete de Kylian Mbappé13 septiembre 03:54Kylian Mbappé impresionado por la inteligencia de José MourinhoKylian Mbappé impresionado por la inteligencia de José Mourinho12 septiembre 15:12José Mourinho defiende a las estrellas Vinícius y MbappéJosé Mourinho defiende a las estrellas Vinícius y Mbappé12 septiembre 12:15El Real Madrid logra una victoria contundente ante el MálagaEl Real Madrid logra una victoria contundente ante el Málaga31 agosto 09:50Kylian Mbappé marca un triplete y da la victoria al Real MadridKylian Mbappé marca un triplete y da la victoria al Real Madrid27 agosto 09:14
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov