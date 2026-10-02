La selección de Brasil refuerza la seguridad antes del amistoso en la India

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha movilizado a un equipo de seguridad privada de ocho personas antes del histórico partido amistoso en Calcuta, India. Los pentacampeones del mundo están tomando medidas de seguridad extremadamente estrictas para evitar que se repitan los disturbios ocurridos durante la visita de Lionel Messi. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la selección de Brasil ha aprendido de los disturbios y protestas ocurridos en el Salt Lake Stadium el pasado diciembre. En aquella ocasión, aficionados enfurecidos rompieron asientos porque personalidades VIP bloqueaban la visibilidad. Por ello, los anfitriones se toman la seguridad más en serio que nunca.

Medidas de seguridad especiales y refuerzo de la protección

Según los organizadores, se ha contratado a un grupo especial compuesto por expertos sudamericanos y exmilitares para garantizar la seguridad de la delegación visitante. Este servicio de protección trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas del orden locales para asegurar que todas las acciones cumplan con los estándares internacionales.

El hotel donde se alojan los jugadores se ha convertido en una fortaleza, con cada planta bajo vigilancia las 24 horas. Además, se han instalado vallas adicionales alrededor del centro de entrenamiento cerrado del equipo, garantizando una protección total frente a influencias externas.

Plantilla estelar y próximo desafío

El equipo, liderado por el capitán Marquinhos y compuesto por estrellas como Vinícius Júnior, Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães, llegó a Calcuta el miércoles bajo estrictos protocolos. Esta vez, los pentacampeones del mundo han decidido no correr ningún riesgo en materia de seguridad.

Este encuentro internacional en el Salt Lake Stadium brinda a la quinta mejor selección del mundo la oportunidad de probar sus combinaciones ofensivas, mientras que para la India, clasificada en el puesto 138, será un serio examen táctico. Tras empatar contra Panamá, los anfitriones deberán defender con intensidad ante un rival de gran nivel.