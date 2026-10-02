La cámara externa Ruiying Z10 para Huawei Mate 90 Pro ha sido probada

He Gang, jefe de Huawei Terminal BG, demostró en redes sociales las capacidades de disparo en condiciones reales del nuevo módulo de cámara externa llamado Ruiying Z10. Este dispositivo está diseñado para ampliar radicalmente las capacidades ópticas de los smartphones insignia y, según ixbt.com, podría marcar una nueva era para los entusiastas. Sobre esto, Ixbt.com informa .

A diferencia de los teleconvertidores externos comunes, el Ruiying Z10 es una cámara completa con su propio sensor independiente de 1 pulgada. El smartphone, en este proceso, se encarga del encuadre, el procesamiento de la imagen y el almacenamiento.

Capacidades técnicas del módulo

Este dispositivo se monta en el smartphone mediante un mecanismo especial Super Mount. Está equipado con un objetivo con una distancia focal equivalente de 24–240 mm y un zoom óptico continuo de 10x.

Los usuarios pueden ajustar el nivel de zoom mediante el anillo de enfoque físico en el objetivo o directamente a través de la pantalla del smartphone. Este amplio rango permite capturar paisajes gran angular, escenas cotidianas y retratos sin necesidad de ópticas adicionales.

Paleta de colores XMAGE y modelos compatibles

Según Ixbt.com, el nuevo módulo es totalmente compatible con los famosos modos de color XMAGE, incluidos los estilos alemanes especiales, el retro y las funciones de procesamiento suave. La posibilidad de editar y compartir las fotos al instante brinda gran comodidad a los usuarios.

Cabe destacar que este dispositivo solo es compatible con los modelos Mate 90 Pro Max Collectorʼs Edition y Mate RS. El smartphone Mate 90 estándar no puede trabajar con el módulo al carecer del componente especial Super Mount.

En conclusión, He Gang invitó a los compradores a probar personalmente este dispositivo único en las tiendas físicas de la marca Huawei. Según la dirección de la empresa, esta cámara externa puede reemplazar con éxito varios objetivos de cámaras DSLR costosas.