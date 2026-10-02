Tora-bek Khabibullaev se corona campeón tras vencer al representante chino

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Tora-bek Khabibullaev se corona campeón tras vencer al representante chino

Se ha ganado una nueva medalla de oro para la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. En la categoría de -90 kg de boxeo, Tora-bek Khabibullaev derrotó de manera contundente al representante chino Han Xuezhen en el combate final.

El momento más importante del combate final ocurrió en el segundo asalto. Khabibullaev derribó a su oponente, consolidando su superioridad en el encuentro.

Una victoria contundente de 5-0 en la final

En el combate por la medalla de oro, el boxeador uzbeko se mostró activo en cada asalto y se ganó la confianza de los jueces.

Al final del combate, todos los jueces registraron la superioridad de Tora-bek Khabibullaev.

Resultado final: 5-0.

De esta manera, Khabibullaev derrotó a Han Xuezhen y se convirtió en campeón de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

El knockdown en el segundo asalto fue uno de los puntos de inflexión más importantes del combate final.

17ª medalla de oro para la delegación de Uzbekistán

El campeonato de Tora-bek Khabibullaev aumentó en uno el número de medallas de oro de la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Así, nuestro compatriota entregó a la delegación de nuestro país la 17ª medalla de oro del torneo.

Este nuevo título desde el ring de boxeo es una contribución importante para el medallero de Uzbekistán en Aichi-Nagoya 2026.

Khabibullaev impuso su ley en la final

En el combate por el oro, no fue el nombre del rival ni la etapa de la competición lo que decidió el resultado, sino el desempeño sobre el ring.

Khabibullaev tomó la iniciativa en el momento crucial de la final. Incluso después del knockdown en el segundo asalto, mantuvo el control del combate y obtuvo la decisión unánime de los jueces.

Como resultado, Tora-bek Khabibullaev ganó la medalla de oro de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 y trajo la 17ª medalla de oro para la delegación de Uzbekistán.

Tora-bek KhabibullaevJuegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026Delegación de UzbekistánHan XuezhenBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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