Josep Martínez: “El potencial del fútbol italiano es muy alto”

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Josep Martínez: “El potencial del fútbol italiano es muy alto”

El portero del Inter, Josep Martínez, comentó los fracasos recientes de la selección italiana, destacando que el fútbol del país cuenta con suficiente potencial y jugadores talentosos. Según Goal.com, el experimentado guardameta cree que la crisis de los cuatro veces campeones del mundo no se debe a factores físicos o técnicos, sino principalmente psicológicos. Sobre esto, Goal.com informa .

La ausencia consecutiva de la selección italiana en los Mundiales provocó una profunda crisis de confianza en el equipo. A pesar de ello, la dirección del fútbol nacional intenta renovar la plantilla y recuperar el estilo de juego atrayendo a jóvenes talentos. Jugando en la Serie A y conociendo bien a los mejores futbolistas italianos, el portero español valora muy positivamente sus capacidades.

Competencia y recuperación mental

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Josep Martínez ofreció una visión positiva sobre el futuro del fútbol italiano. Según él, al equipo solo le falta encontrar un modelo de juego claro y superar las secuelas de no haber clasificado al Mundial.

«Para ser honesto, veo un gran potencial en Italia. Necesitan redescubrir un modelo de juego, pero no hay problemas de calidad. En el Inter y en otros clubes hay suficientes jugadores de alto nivel», afirmó Martínez. Según su opinión, el problema principal es devolver la confianza a los jugadores.

Éxito personal y desafíos futuros

Estas valoraciones positivas coinciden con un evento importante en la carrera personal de Josep Martínez. Debido a la lesión de Joan García, el portero de 28 años recibió la convocatoria para la selección española dirigida por Luis de la Fuente. Regresa a «La Roja» por primera vez desde julio de 2021 y competirá por la titularidad junto a David Raya y Unai Simón.

La próxima prueba seria para la nueva generación de la selección italiana tendrá lugar en París. En el partido correspondiente al grupo A1 de la Nations League, los italianos se enfrentarán a Francia. El encuentro fuera de casa en París tiene una importancia crucial, no solo para la lucha en el grupo, sino también para mejorar el estado mental del equipo y fortalecer su ambición de victoria.

InterItaliaJosep MartínezEspañaNations League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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