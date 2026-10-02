Las acusaciones de irregularidades financieras contra el Manchester City de la Premier League han puesto en grave peligro el futuro del equipo. Después de que una comisión independiente declarara a los «citizens» culpables de 114 de los 115 cargos, han comenzado intensos debates sobre el destino de las estrellas del club y sus contratos vigentes. Mientras el club insiste en su inocencia y prepara una apelación, destacados abogados sugieren que los jugadores podrían convertirse en agentes libres en el mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com informa .

Según fuentes de ixbt.com y Goal.com, la revelación de contratos falsos y fraudes financieros con socios comerciales entre 2009 y 2018 ha ensombrecido el proyecto deportivo del club. Manchester City A pesar de los intentos de la directiva por calmar la situación, la incertidumbre legal aumenta la probabilidad de que estrellas de talla mundial como Erling Haaland abandonen el club.

Derecho laboral y factor de confianza

En el podcast «Stick to Football», el reconocido abogado y barrister Paul Gilroy KC explicó los derechos laborales de los futbolistas y los mecanismos para la rescisión anticipada de contratos. Ante la pregunta del exdelantero del Arsenal Ian Wright sobre si los jugadores, ajenos a las acciones de los directivos, tienen derecho a abandonar el equipo, el experto fue claro.

Gilroy explicó que en todo contrato laboral, ya sea de un futbolista o de un empleado común, existe una cláusula implícita pero obligatoria de confianza y respeto mutuo. «Si el empleador incumple sus obligaciones y rompe la confianza del empleado, esto constituye una ruptura del contrato laboral», afirma el abogado.

La posibilidad de convertirse en agente libre

El experto legal señala que la condena del club por fraude financiero podría ser motivo suficiente para que los jugadores rescindan unilateralmente sus contratos y se marchen sin coste de traspaso. Argumentó que, tras una sentencia judicial, un jugador podría alegar que el empleador violó la cláusula de confianza y, por tanto, romper su contrato.

Esta explosiva declaración provocó un debate animado y humorístico entre los presentadores del podcast. En particular, cuando Jamie Carragher preguntó en broma si el Liverpool podría fichar a Erling Haaland gratis la próxima semana, Gilroy respondió brevemente: «Sí, ¿por qué no?»