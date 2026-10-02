«Sin mí, ni Arabia Saudita ni Israel existirían»: Trump hace una declaración explosiva

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«Sin mí, ni Arabia Saudita ni Israel existirían»: Trump hace una declaración explosiva

¡El presidente estadounidense Donald Trump ha provocado una verdadera tormenta en la escena política internacional con su nueva declaración explosiva y de una agresividad sin precedentes! En una entrevista exclusiva concedida a la prestigiosa revista Time , el jefe de la Casa Blanca afirmó sin rodeos que la existencia de sus dos aliados más poderosos en Oriente Medio — Arabia Saudita y el Estado de Israel — está directamente vinculada a su poder personal.

Según Trump, si él no hubiera llegado a la presidencia, estos países ya habrían desaparecido del mapa hoy en día. Entonces, ¿cómo justifica el líder estadounidense tal afirmación y cómo han sido percibidas sus palabras en los círculos diplomáticos?

«Habrían sido borrados de la faz de la tierra»

Time En su entrevista con la revista, Donald Trump insistió en el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio y el papel de Estados Unidos:

  • Arabia Saudita sobre: Trump subrayó que sin él, hoy Arabia Saudita simplemente no existiría como Estado;

  • El destino de Israel: El presidente amplió su argumento añadiendo que el Estado de Israel tampoco estaría aquí hoy;

  • Peligro absoluto: El jefe de la Casa Blanca afirma que sin su política firme y su escudo, estos dos países habrían sido barridos de la faz de la tierra por fuerzas rivales;

  • La prioridad dada al factor personal: Trump sigue presentando su administración como la única garantía de la seguridad mundial.

La declaración impactante de Trump a la revista Time :

«Si yo no hubiera sido presidente, Arabia Saudita no existiría hoy. Israel tampoco. Habrían sido borrados de la faz de la tierra».

Esta declaración explosiva demuestra cuán decisivo es el papel de Washington en la política de Oriente Medio, al tiempo que genera serios debates entre los líderes de la región.

Contenido principal de la declaración de Donald Trump

Estado / Objeto

Conclusión y afirmación personal de Trump

Consecuencia probable (según su interpretación)

Arabia Saudita

«Sin mí, hoy no existiría»

Bajo amenaza de desaparecer del mapa

Israel

«Ellos tampoco estarían hoy»

«Habrían sido borrados de la faz de la tierra»

Razón principal

La firme protección geopolítica de EE. UU. durante este periodo

La presidencia de Trump se presenta como el único factor que salvó a Oriente Medio

Fuente

La prestigiosa revista estadounidense Time

Entrevista oficial especial

¿En qué medida cree que las afirmaciones de Donald Trump son cercanas a la realidad: sin Estados Unidos y el factor Trump, habrían sido realmente aniquilados Arabia Saudita e Israel en guerras mayores, o se trata de un habitual golpe de relaciones públicas políticas?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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