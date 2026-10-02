Comparativa de las cámaras de 200 MP del Xiaomi 18 Pro y el Samsung Galaxy S26 Ultra

Una de las mayores rivalidades en el mercado de los smartphones vuelve a estar en el punto de mira. En su último análisis, el famoso insider Ice Universe ha puesto frente a frente las capacidades de los gadgets insignia. Esta vez, según ixbt.com, la atención se centró en el potencial de las cámaras de 200 MP, y los resultados seguramente darán que pensar a los entusiastas de la tecnología. Así lo informa Ixbt.com.

Especificaciones técnicas y diferencia en el tamaño de las tomas

Durante la comparación, ambos dispositivos tomaron fotos en modo de alta resolución. La toma realizada por el Xiaomi 18 Pro tiene una resolución de 12 288 × 16 384 píxeles, o aproximadamente 201 MP, con un tamaño de 82,38 MB. El modelo Samsung Galaxy S26 Ultra registró una imagen de 12 240 × 16 320 píxeles, con un tamaño de 63,52 MB.

Aunque ambas fotos se guardaron en formato JPEG, el tamaño del archivo del modelo Xiaomi es casi un 30 % mayor que el de su competidor. El experto señala que este indicador no es solo un número, sino una medida fundamental de la cantidad de datos contenidos en la fotografía.

Detalles y diferencias visuales

Según las observaciones del insider, la principal diferencia entre las imágenes es especialmente notable al hacer zoom. En áreas complejas ricas en texturas de alta frecuencia, como hojas pequeñas, ramas finas y otros detalles, el Xiaomi 18 Pro logra conservar más detalles.

Además, el buque insignia de la marca china destaca por una mejor representación de la integridad de los objetos. Esta foto tiene colores más saturados y se ve visualmente más nítida. Incluso a simple vista, la toma no pierde su expresividad, y al ampliarla, se revela un alto nivel de detalle.

Capacidades de los sensores y conclusiones

Los expertos señalan que el tamaño del archivo no siempre determina directamente la calidad de la imagen. Sin embargo, en este caso, resulta que el volumen adicional corresponde precisamente a los detalles conservados.

Según los resultados del análisis, el sensor HP2 del Samsung Galaxy S26 Ultra comienza a mostrar su edad en las escenas más complejas. La cámara de Samsung sigue siendo capaz de registrar enormes cantidades de datos, pero en una comparación directa en el modo de 200 MP, se reconoce que el Xiaomi 18 Pro toma la delantera.