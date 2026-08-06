Joseph Parker volverá al ring: nueva decisión en el caso de cocaína

El camino para el regreso al boxeo profesional del excampeón mundial de los pesos pesados Joseph Parker ha quedado abierto. La Junta Británica de Control del Boxeo confirmó que se levantó la suspensión provisional impuesta al boxeador neozelandés.

Parker había sido suspendido temporalmente después de que se detectaran rastros de cocaína en una prueba antidopaje realizada tras su combate contra Fabio Wardley, en octubre del año pasado. El boxeador siempre ha negado haber consumido sustancias prohibidas de forma intencionada.

«Volveré a subir al ring pronto»

En un comunicado publicado en redes sociales, el boxeador de 34 años expresó su satisfacción por haber recuperado la posibilidad de continuar su carrera.

«Me complace confirmar que mi descalificación ha sido anulada y que volveré al ring pronto. No tengo derecho a hablar en detalle sobre el asunto hasta que todos los detalles hayan sido acordados por completo».

La Junta Británica de Control del Boxeo también confirmó el levantamiento de la suspensión provisional, pero no ofreció información adicional sobre los fundamentos jurídicos de la decisión ni sobre los resultados de la investigación.

Por ese motivo, no conviene interpretar de inmediato la decisión actual como una absolución completa de Parker en el caso. Ha recuperado el derecho a volver al ring, aunque algunas formalidades del proceso podrían no haber concluido todavía.

¿Qué se detectó en la prueba antidopaje?

Parker se enfrentó a Fabio Wardley el 25 de octubre de 2025 en Londres. Ese día se informó de que una muestra tomada por la VADA contenía benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

Aunque la cocaína no se considera una sustancia dopante clásica para mejorar el rendimiento, forma parte de las sustancias prohibidas durante la competición. Los detalles del caso, así como cuándo y en qué circunstancias entró la sustancia en el organismo, podrían influir en la duración de una posible sanción.

Parker afirmó que el resultado le había sorprendido y negó haber infringido las normas. Su equipo también había expresado su confianza en que la investigación aclararía la situación.

Su racha de victorias terminó contra Wardley

El enfrentamiento con Fabio Wardley fue uno de los grandes puntos de inflexión en la carrera de Parker. El boxeador neozelandés compitió a buen nivel durante gran parte del combate, pero el árbitro detuvo la pelea en el undécimo asalto tras una serie de golpes de su rival.

Esta derrota puso fin a la racha de seis victorias de Parker. Durante ese periodo derrotó a pesos pesados de primer nivel como Deontay Wilder, Zhilei Zhang y Martin Bakole, y se convirtió en uno de los principales aspirantes al cinturón mundial de Oleksandr Usyk.

Sin embargo, tras abrirse el caso de dopaje, su carrera en el ring quedó paralizada durante casi ocho meses.

El regreso no será fácil

Parker fue campeón mundial de los pesos pesados de la WBO entre 2016 y 2018. Su récord es de 36 victorias y cuatro derrotas.

Sin embargo, parece poco probable que dispute de inmediato una pelea por el título después de una pausa tan larga. Primero podría realizar uno o varios combates de preparación para comprobar su estado físico y recuperar su posición en los rankings.

Todavía no se han anunciado el próximo rival de Parker, la fecha del combate ni la sede del evento. No obstante, su comunicado permite entender que las negociaciones ya han comenzado y que el anuncio oficial no tardará demasiado.

La pregunta más importante sigue abierta

El levantamiento de la suspensión provisional supone un gran alivio para Parker. Ahora puede volver a obtener una licencia y participar en combates profesionales.

Sin embargo, para la comunidad del boxeo siguen abiertas dos preguntas importantes: ¿cómo llegó el metabolito de la cocaína a su organismo y sobre qué base se levantó la prohibición provisional?

Hasta que esos detalles se hagan públicos, el regreso de Parker estará formalizado desde el punto de vista deportivo, pero no podrá decirse que las controversias en torno al caso de dopaje hayan terminado por completo. Ahora tendrá que recuperar su nombre no con declaraciones, sino con su actuación sobre el ring después de esta larga pausa. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!