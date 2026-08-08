Layma Vladson vence a una rival 478 puestos por encima: ¡sensación en Leipzig!

La uzbeka la tenista uzbeka de 18 años Layma Vladson en Alemania logró otra gran victoria en el torneo ITF W75. Tras superar la fase de clasificación y alcanzar el cuadro principal, nuestra representante derrotó esta vez en tres sets a Yelena Maligina, situada casi 500 puestos por encima de ella en el ranking mundial.

Lo más importante es que Vladson no perdió la ventaja del primer set tras el tropiezo en la segunda manga. En el set decisivo volvió a tomar la iniciativa y consiguió el pase a los cuartos de final.

No se vino abajo tras el segundo set

En los octavos de final, Vladson se enfrentó a la estonia Yelena Maligina, de 26 años.

Layma comenzó el partido con mucha seguridad y se llevó el primer set por 6-3. Sin embargo, en la segunda manga Maligina aumentó el ritmo y restableció el equilibrio con un 6-2.

Todo quedó decidido en el tercer set.

Fue entonces cuando la tenista uzbeka de 18 años mostró su carácter. Vladson redujo los errores en los juegos importantes, recuperó la iniciativa y cerró el set por 6-2.

Marcador final: Yelena Maligina — Layma Vladson — 3-6, 6-2, 2-6.

La base de datos de tenis señala que el partido duró 2 horas y 12 minutos.

La diferencia de 478 puestos en el ranking no se notó en la pista

El valor de esta victoria se aprecia aún mejor al observar la posición de ambas rivales en el ranking.

Durante el partido, Maligina ocupaba el puesto 317 del ranking WTA, mientras que Vladson era 795. Por tanto, entre ambas tenistas había una diferencia de 478 puestos en la clasificación.

Sin embargo, esa diferencia no se convirtió en un factor decisivo en la pista.

Al contrario, Vladson gestionó correctamente, también desde el punto de vista psicológico, esta dura batalla a tres sets contra una rival mejor clasificada. Sobre todo, su capacidad para controlar con seguridad el tercer set después de perder la segunda manga fue uno de los aspectos más destacados de su actuación.

De la clasificación a los cuartos de final

El camino de Layma en Leipzig no comenzó en el cuadro principal, sino en la fase de clasificación.

En su primer partido del cuadro principal, Vladson había derrotado por 6-2, 6-1 a Tessa Johanna Brockmann, una de las participantes más fuertes del torneo. Ahora, la victoria sobre Maligina la sitúa entre las ocho mejores tenistas del torneo.

El torneo de Leipzig pertenece a la categoría W75 del ITF Women’s World Tennis Tour. Se disputa del 3 al 9 de agosto en pistas exteriores de tierra batida y reparte 60.000 dólares en premios. El cuadro principal individual cuenta con 32 tenistas.

¿Por qué es importante este resultado para Vladson?

Para una tenista de 18 años, vencer consecutivamente a rivales mejor clasificadas en un torneo de este nivel significa mucho más que alcanzar unos simples cuartos de final.

Los resultados en los torneos de categoría W75 aportan puntos importantes para el ranking WTA. Además, ofrecen a la joven deportista experiencia y confianza frente a rivales más fuertes.

Según el perfil de Vladson en la ITF, el mejor ranking WTA de su carrera ha sido el puesto 755. Si su buen recorrido en Leipzig continúa, podrá acercarse a su récord personal e incluso superarlo.

La señal más importante no está en el número del ranking. En un mismo torneo, Vladson superó la fase de clasificación y derrotó a dos rivales en el cuadro principal, una de ellas situada casi 500 puestos por encima.

Ahora, en los cuartos de final, la tenista uzbeka de 18 años afrontará otra prueba importante. Hasta dónde llegará este camino iniciado en Leipzig se ha convertido ya en una de las grandes intrigas del torneo.

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