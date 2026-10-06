Luis de la Fuente: El partido contra Croacia será difícil

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Luis de la Fuente: El partido contra Croacia será difícil

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, advirtió a sus jugadores de no subestimar al rival antes de enfrentarse a Croacia en la Liga de Naciones. El técnico subrayó que, independientemente de los resultados recientes, considera a los representantes de los Balcanes como uno de los equipos más potentes y peligrosos del fútbol mundial. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el seleccionador español espera que el próximo partido sea rico en duelos de alto nivel. Aunque la selección de Croacia ha mostrado cierta inestabilidad en sus últimos partidos, de la Fuente señaló que su potencial en el ámbito internacional sigue siendo extremadamente alto.

Potencial del rival y ambiente fuera de casa

En la rueda de prensa, el técnico español calificó los recientes tropiezos del rival como una coincidencia. En su opinión, el resultado del último encuentro no refleja el verdadero nivel de los croatas, quienes han demostrado en la última década que tienen un lugar consolidado en el fútbol mundial.

Asimismo, de la Fuente expresó que espera un ambiente muy intenso en el estadio de Split. Según sus palabras, tal presión no asusta al equipo; al contrario, al igual que en estadios con aficiones apasionadas como San Mamés, sirve como motivación adicional para los jugadores.

El papel de Lamine Yamal y el ambiente del equipo

El hecho de que el joven talento Lamine Yamal se haya convertido en una de las figuras clave de España fue especialmente destacado por el técnico. El adolescente aporta un valor inmenso al equipo, no solo por su creatividad en el campo, sino también por su frialdad al definir ante la portería rival.

«Lamine sigue creciendo, madurando más a pesar de su edad y experiencia. Nos ayuda no solo en la organización del juego, sino también marcando goles», afirmó el entrenador. Añadió que, aunque los minutos del jugador se gestionan con cuidado, su lugar en el once titular es indiscutible.

Al mismo tiempo, de la Fuente destacó la importancia de la profundidad de la plantilla. En particular, reconoció al centrocampista del Arsenal, Mikel Merino, quien justifica la confianza del cuerpo técnico incluso entrando desde el banquillo, demostrando ser una opción fiable en cualquier situación.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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