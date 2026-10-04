«Nos inclinamos ante él con respeto»: Zidane habla sobre la salida de Ronaldo de la selección

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«Nos inclinamos ante él con respeto»: Zidane habla sobre la salida de Ronaldo de la selección

El legendario delantero de 41 años que abandonó la selección de Portugal de forma escandalosa Cristiano Ronaldo ha generado una ola de polémicas que ha sacudido a la comunidad futbolística mundial. En esta compleja situación, el ex mentor del delantero estrella, Zinédine Zidane, quien actualmente dirige a la selección de Francia, envió palabras de profundo respeto y cálido apoyo a su ex pupilo.

El técnico francés, que ganó tres Champions League consecutivas con el Real Madrid, destacó que el lugar de Ronaldo en el fútbol mundial y su inigualable trabajo superan cualquier controversia.

«Él me ayudó a ganar muchos títulos»

Zinédine Zidane, al recordar los años dorados vividos junto a Ronaldo, expresó la siguiente confesión sincera:

«Debemos reconocer debidamente toda su trayectoria futbolística. Personalmente, me siento orgulloso de haber tenido la suerte de trabajar con él en el mismo equipo.

Cristiano me ayudó de forma inigualable a ganar muchos trofeos y títulos prestigiosos. Nos inclinamos ante él con un respeto verdaderamente profundo. Siempre guardo una inmensa admiración por todas las personas con las que he trabajado y compartido momentos a lo largo de mi vida».

La salida de Portugal y la decisión de terminar su carrera

La declaración de Zidane llega en un momento en que Ronaldo está a punto de cerrar de forma dramática su carrera con la camiseta nacional:

  • Conflicto con el entrenador: El delantero del club saudí Al-Nassr abandonó la concentración de la selección de Portugal antes de tiempo debido a que el seleccionador Jorge Jesus no cumplió su promesa y planeaba dejarlo en el banquillo.

  • Adiós a la selección: Según las últimas informaciones de la prensa portuguesa, el capitán de 41 años, que marcó 146 goles en 234 partidos y estableció récords mundiales, ha decidido no volver a vestir la camiseta de la selección nacional.

Mientras continúan las duras críticas y los debates políticos en su país natal, figuras ilustres del mundo del fútbol como Zidane de Cristiano recuerdan una vez más a todos su grandeza histórica.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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