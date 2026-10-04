El legendario delantero de 41 años que abandonó la selección de Portugal de forma escandalosa Cristiano Ronaldo ha generado una ola de polémicas que ha sacudido a la comunidad futbolística mundial. En esta compleja situación, el ex mentor del delantero estrella, Zinédine Zidane, quien actualmente dirige a la selección de Francia, envió palabras de profundo respeto y cálido apoyo a su ex pupilo.

El técnico francés, que ganó tres Champions League consecutivas con el Real Madrid, destacó que el lugar de Ronaldo en el fútbol mundial y su inigualable trabajo superan cualquier controversia.

«Él me ayudó a ganar muchos títulos»

Zinédine Zidane, al recordar los años dorados vividos junto a Ronaldo, expresó la siguiente confesión sincera:

«Debemos reconocer debidamente toda su trayectoria futbolística. Personalmente, me siento orgulloso de haber tenido la suerte de trabajar con él en el mismo equipo. Cristiano me ayudó de forma inigualable a ganar muchos trofeos y títulos prestigiosos. Nos inclinamos ante él con un respeto verdaderamente profundo. Siempre guardo una inmensa admiración por todas las personas con las que he trabajado y compartido momentos a lo largo de mi vida».

La salida de Portugal y la decisión de terminar su carrera

La declaración de Zidane llega en un momento en que Ronaldo está a punto de cerrar de forma dramática su carrera con la camiseta nacional:

Conflicto con el entrenador: El delantero del club saudí Al-Nassr abandonó la concentración de la selección de Portugal antes de tiempo debido a que el seleccionador Jorge Jesus no cumplió su promesa y planeaba dejarlo en el banquillo.

Adiós a la selección: Según las últimas informaciones de la prensa portuguesa, el capitán de 41 años, que marcó 146 goles en 234 partidos y estableció récords mundiales, ha decidido no volver a vestir la camiseta de la selección nacional.

Mientras continúan las duras críticas y los debates políticos en su país natal, figuras ilustres del mundo del fútbol como Zidane de Cristiano recuerdan una vez más a todos su grandeza histórica.