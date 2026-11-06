¿Qué dijo Scolari, quien llevó a Cristiano Ronaldo al fútbol de élite, sobre su retiro de la selección?

El ex seleccionador de la selección nacional de Portugal y campeón del mundo, Luiz Felipe Scolari, de Cristiano Ronaldo reaccionó con emoción y calidez a su decisión de poner fin a su carrera internacional. Fue bajo la dirección de este reconocido técnico brasileño que el joven Ronaldo debutó con el equipo absoluto de Portugal en 2003, dando sus primeros pasos en el gran escenario internacional.

Tras la despedida de la leyenda del fútbol de 41 años de la selección, Scolari rindió un gran homenaje a su pupilo y apoyó plenamente la decisión tomada.

«Te has convertido en un atleta que Portugal nunca olvidará»

En su mensaje, el experimentado entrenador brasileño destacó que la decisión de Cristiano fue oportuna y que su legado perdurará para siempre:

Agradecimiento y felicitaciones al pupilo: «¡Ronaldo, bravo! Estás tranquilo y has tomado la decisión correcta. Te has convertido en uno de los grandes deportistas que Portugal nunca olvidará. Como amigo y admirador, nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí y por tus compañeros», dijo el entrenador;

Recuerdo del primer encuentro: Scolari también recordó la historia de su convocatoria a la selección: «Murtosa (mi ex asistente) y Rui, del departamento juvenil, nos hablaron de un jugador único llamado Ronaldo. Gracias a ellos conocimos a Cristiano. Resultó ser un gran hombre y un futbolista inigualable».

«El profesional más fuerte que he conocido en mi carrera»

Scolari enfatizó que los éxitos fenomenales de Ronaldo no son solo fruto del talento innato, sino del trabajo incansable:

Exigencia y resultado: «Cristiano fue uno de los mejores jugadores que he entrenado. No solo en el campo, sino también como persona. Todo lo que le pedíamos, lo cumplía a la perfección. Alcanzó todas sus metas porque trabajó día y noche para ello. Su talento siempre estuvo muy por encima de la media»;

Despedida afectuosa: «Ha sido el mejor profesional con el que he trabajado en toda mi carrera como entrenador. Estoy inmensamente feliz de que haya tomado una decisión tan hermosa. ¡Te mando un fuerte abrazo, Ronaldo! Todos mis mejores deseos están contigo», concluyó Luiz Felipe Scolari.

De esta manera, una brillante era de 23 años, que comenzó en 2003 bajo el mando de Scolari y que estuvo llena de 234 partidos, 146 goles y títulos continentales, llega oficialmente a un final perfecto.