30 millones de euros al año: el Real Madrid prepara un contrato récord para Jude Bellingham

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30 millones de euros al año: el Real Madrid prepara un contrato récord para Jude Bellingham

La directiva del Real Madrid, reconociendo el papel crucial de una de las grandes estrellas del equipo, Jude Bellingham, está acelerando el proceso para firmar un nuevo contrato. El gigante español se ha marcado como objetivo principal retener al centrocampista inglés en el Santiago Bernabéu por muchos años más.

Según una de las fuentes futbolísticas más destacadas, TEAMtalk , las partes han avanzado significativamente en las negociaciones y se acercan a la fase final del acuerdo. El club madrileño pretende firmar todos los documentos oficiales y anunciar el nuevo contrato antes de que finalice el año.

30 millones de euros al año: un aumento salarial espectacular

Se espera que las condiciones financieras del nuevo contrato sean récord no solo para el club madrileño, sino para todo el fútbol europeo:

  • Aumento de salario: Según la información, el Real Madrid ha aceptado elevar los ingresos anuales del jugador de 20 millones a 30 millones de euros ;

  • Plan a largo plazo: Se espera que el nuevo contrato sea válido al menos hasta el verano de 2031 (la duración exacta se anunciará cuando se formalice el acuerdo);

  • Estatus en el club: Este paso financiero consolida a Bellingham entre los líderes mejor pagados de la jerarquía del equipo.

85 acciones decisivas en 148 partidos

Las estadísticas de Jude Bellingham con la camiseta del Real Madrid demuestran claramente, en cifras, lo importante que ha sido su fichaje para el club:

  • 148 partidos oficiales: El jugador ha participado como fuerza principal en casi todos los partidos importantes del equipo;

  • 49 goles: A pesar de ser centrocampista, muestra una eficacia goleadora propia de un delantero;

  • 36 asistencias: Es el líder en la creación de ocasiones de gol para sus compañeros.

Con un total de 85 acciones decisivas, la estrella inglesa de 23 años es vista como la figura central del proyecto de futuro de Florentino Pérez, y este nuevo contrato servirá como pilar fundamental de dicho plan.

Real MadridJude BellinghamSantiago BernabéuFichaje FútbolLaLiga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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