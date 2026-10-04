Xabi Alonso quiere llevarse a la estrella del FC Barcelona Fermin Lopez al Chelsea

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, está trabajando en un fichaje sensacional para reforzar el mediocampo de su equipo. El técnico español tiene la intención personal de incorporar a sus filas al talentoso centrocampista de 23 años del FC Barcelona, Fermin Lopez.

Según información del medio español El Nacional Alonso ha seguido de cerca el estilo de juego del futbolista y lo ha definido como la «pieza ideal» para su esquema táctico.

¿Por qué Fermin Lopez? Las exigencias tácticas de Alonso

El técnico londinense ve en el mediocentro español de 23 años todas las cualidades necesarias para el fútbol moderno de la Premier League:

Alta intensidad: La capacidad del jugador para presionar sin descanso y realizar un gran volumen de trabajo físico;

Velocidad y movilidad: La habilidad para moverse rápidamente por el campo, con y sin balón, rompiendo las líneas rivales;

Maestría en el área: El potencial para irrumpir inesperadamente en el área rival en segunda línea, realizar disparos finales y culminar ataques con goles.

Alonso confía en que estas cualidades llevarán al mediocampo del Chelsea a un nivel completamente nuevo en su nuevo proyecto.

La postura del FC Barcelona: un precio no menor a 120 millones de euros

El gigante catalán no tiene intención de dejar salir fácilmente a un jugador formado en su propia academia. La directiva azulgrana considera a Lopez como uno de los pilares fundamentales del equipo del futuro:

Precio de negociación: El FC Barcelona no discutirá ninguna oferta inferior a 120 millones de euros;

Una valoración aún mayor: La fuente añade que, si el interés de los londinenses aumenta, los catalanes podrían fijar un precio de transferencia aún más elevado.

El interés del Chelsea en Fermin Lopez ya había sido reportado anteriormente, pero la iniciativa personal de Xabi Alonso promete convertir esta historia en uno de los temas centrales del mercado de fichajes. Queda por ver si los londinenses estarán dispuestos a pagar tal suma o si buscarán alternativas.