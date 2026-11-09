Los visitantes ganan en el encuentro entre el Atlético y el Barcelona

En el marco del campeonato español, el Atlético de Madrid recibió al Barcelona en su estadio. Aunque los locales abrieron el marcador, los catalanes dieron la vuelta al partido antes de la segunda mitad. Fermín López anotó un doblete, dándole la victoria a su equipo. El único gol del Atlético fue obra de Giuliano Simeone. El nombre del estadio no fue especificado en la información proporcionada.

El marcador se abrió en el minuto 10. Giuliano Simeone puso por delante al Atlético. Cerca del final de la primera parte, en el minuto 45, Fermín López empató el encuentro. En el minuto 66, volvió a marcar, asegurando la victoria para el Barcelona.

Las estadísticas del partido muestran la superioridad del Barcelona en posesión y disparos. Los catalanes realizaron 15 remates, de los cuales 5 fueron a puerta. Para el Atlético, estas cifras fueron de 7 y 3 respectivamente.

Estadísticas de los equipos:

• Disparos: Atlético — 7, Barcelona — 15

• Tiros a puerta: 3 — 5

• Posesión: 48% — 52%

• Pases: 337 — 658

• Precisión de pases: 86% — 93%

• Faltas: 14 — 14

• Tarjetas amarillas: 3 — 1

• Tarjetas rojas: 0 — 0

• Fueras de juego: 4 — 1

• Tiros de esquina: 4 — 2

Tras esta victoria, el Barcelona se mantiene líder con 33 puntos en 12 partidos. El Real Madrid es segundo con 30 puntos y el Atlético es tercero con 28 puntos.