En uno de los enfrentamientos centrales de la Premier League, el Chelsea dirigido por Xabi Alonso recibió en casa al Manchester Unitedy logró una victoria contundente por 2-0. Esta derrota fue un duro golpe para el entrenador de los mancunianos, Michael Carrick, cuyo futuro en el equipo está cada vez más en duda.

¿Quiénes fueron los jugadores clave en la victoria de los londinenses? El medio «Euro-Football» destacó a las 3 estrellas que decidieron el destino del encuentro y recibieron la nota más alta (8,5).

1. Morgan Rogers (8,5 puntos) — un gol de obra maestra y creatividad decisiva

El gol marcado por Rogers se convirtió en la verdadera joya del encuentro:

Segundos en los que cinco defensas quedaron impotentes: Recuperó el balón desde el centro del campo y corrió hacia la portería del MU. Cinco jugadores mancunianos que lo perseguían no pudieron alcanzarlo, y el ataque culminó con un disparo preciso y delicado;

Índice de creatividad: Rogers realizó 3 pases peligrosos y decisivos para sus compañeros;

Presión psicológica sobre Martínez: Gracias a un regate rápido, superó al defensa argentino Lisandro Martínez y provocó que el rival recibiera una tarjeta amarilla.

2. Romeo Lavia (8,5 puntos) — un muro en el centro del campo

El centrocampista defensivo belga, que aseguró el dominio total en la medular, paralizó por completo las acciones de los líderes rivales:

Presión goleadora: Fue Lavia quien le robó el balón a Bryan Mbeumo y dio el pase para el ataque que terminó en el gol de Rogers;

Bruno Fernandes bajo control: Mantuvo al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, bajo estricta vigilancia durante casi 90 minutos, impidiéndole organizar el juego;

Estadísticas sólidas: 5 recuperaciones, 4 intercepciones y 7 de 9 duelos ganados.

3. Wesley Fofana (8,5 puntos) — líder defensivo y penalti provocado

Fofana no solo aseguró la solidez en su propia área, sino que también jugó un papel crucial en el ataque:

El mejor en intercepciones: Registró un récord en la lectura de pases rivales, cortando 5 trayectorias de balón;

Peligro en ataque: Mantuvo al rival bajo amenaza constante en jugadas a balón parado, superando a Martínez en el juego aéreo en uno de los tiros de esquina;

La decisión que sentenció el partido: Fofana forzó una falta en el área rival, provocando un penalti que puso el punto final a la intriga del partido.

El sistema de Xabi Alonso sigue demostrando su eficacia frente a rivales fuertes, mientras que Michael Carrick y su equipo deben encontrar soluciones urgentes a sus problemas.