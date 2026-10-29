¿Qué dijo Xabi Alonso tras la dolorosa derrota ante el Liverpool?

El choque de octavos de final de la Carabao Cup ofreció un verdadero thriller en Anfield. El Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, se despidió de la competición tras un intenso duelo a domicilio contra el Liverpool.

Tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario, el ganador se decidió en la tanda de penaltis. En una serie reñida, los 'Merseysiders' se impusieron por 6-5, asegurando su pase a los cuartos de final. Tras el encuentro, el técnico de los 'Blues', Xabi Alonso, habló con la prensa sobre el partido y el desempeño de su equipo.

Xabi Alonso: «En la lotería de los penaltis, siempre parece que alguien sale perjudicado»

En una entrevista con la BBC, el entrenador del Chelsea destacó que sus pupilos ofrecieron una resistencia digna en un estadio tan complicado como Anfield:

Penaltis y el concepto de justicia: «Cada vez que el destino de un partido se decide en los penaltis, alguien siente que es injusto quedar fuera. Ambos equipos lucharon muy bien. La tanda de penaltis significa que cualquier resultado puede ocurrir», declaró el técnico.

Dinámica de juego e igualdad: «Los jugadores mostraron un nivel lo suficientemente bueno para ser competitivos en Anfield. Encajamos un gol de penalti, luego el marcador se puso 1-1. En general, ambos equipos jugaron de forma equilibrada», añadió.

Las actuaciones seguras de Mike Penders: Alonso también valoró positivamente la actuación de su portero. Aunque el equipo no pudo generar muchas ocasiones claras, Penders realizó paradas clave en momentos decisivos, manteniendo a los londinenses en el partido.

El foco en la Premier League: «Esto es fútbol y es parte de nuestro trabajo. Ahora nuestra atención principal está en la Premier League. Tenemos poco tiempo para recuperarnos porque jugamos temprano el sábado. Por eso debemos concentrarnos rápidamente en el próximo compromiso».

Conocido el próximo rival del Liverpool

Tras superar esta difícil prueba, el Liverpool continúa su camino en el torneo:

Enfrentamiento de cuartos de final: Los 'Merseysiders' están en la siguiente ronda Se enfrentarán al AFC Bournemouth, que eliminó al Aston Villa con un marcador abultado.

Calendario de partidos: Los cuartos de final de la Carabao Cup están programados para la semana que comienza el 14 de diciembre.

A pesar de la eliminación en la copa, el nivel mostrado en Anfield demostró una vez más la competitividad del equipo de Xabi Alonso antes de los próximos retos en la liga nacional.