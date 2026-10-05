La lesión de Erling Haaland genera gran preocupación en el Manchester City

Erling Haaland, quien se encontraba con la selección de Noruega, abandonó el campo cojeando durante el partido de la Liga de Naciones contra Portugal, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico del Manchester City. Según informa Goal.com, el delantero sintió molestias en la segunda mitad en Lisboa y pidió ser sustituido, un contratiempo en el peor momento posible para el gigante inglés. Como informa Goal.com informa .

El Manchester City afronta ahora una serie de partidos decisivos. El equipo debe visitar al Liverpool en la Premier League y enfrentarse al Paris Saint-Germain en la Champions League. La baja del máximo goleador, que ya suma siete goles esta temporada, podría reducir drásticamente el potencial ofensivo del equipo.

Una noche para el olvido para Noruega

El duelo en Lisboa terminó en decepción para los noruegos, no solo por la lesión de Haaland, sino también por el resultado. Los pupilos de Ståle Solbakken perdieron 1-2 ante Portugal. A pesar de adelantarse en el marcador, los visitantes no pudieron contener la presión rival, sumando su tercera derrota consecutiva y quedando últimos en el grupo A4.

Al ser sustituido en el minuto 67, Erling Haaland salió del campo por su propio pie, lo que supuso un ligero alivio para los aficionados. Se abrazó con su compañero y se dirigió al banquillo con una sonrisa. Aun así, la incertidumbre persiste hasta conocer los resultados de las pruebas médicas.

Una dura prueba para el entrenador

En un momento en que el club enfrenta acusaciones por irregularidades financieras y está en proceso de apelación, perder a una pieza clave podría afectar el ambiente del equipo. El cuerpo técnico espera los resultados médicos. Si la lesión de Haaland es grave, la ausencia del delantero estrella en este tramo crucial supondría un gran problema para el Manchester City.