Revelados los detalles de la conversación secreta entre Erling Haaland y el seleccionador de Noruega

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Revelados los detalles de la conversación secreta entre Erling Haaland y el seleccionador de Noruega

El seleccionador de la selección nacional de Noruega, Ståle Solbakken, reveló los detalles de una conversación privada con el delantero Erling Haaland tras el partido de la Liga de Naciones contra Portugal. La fatiga física y mental del delantero del Manchester City, sustituido en la segunda parte, también preocupa a los aficionados del club. Así lo informa Goal.com informa .

Según el diario Dagbladet, la estrella noruega sufre una fatiga importante debido a un calendario estival apretado y a partidos incesantes. El estado del delantero, que abandonó el campo cojeando durante el partido contra Portugal, obligó al cuerpo técnico a tomar medidas alternativas.

Calendario apretado y salud de los jugadores

Ståle Solbakken admitió haber tenido una charla cara a cara con Erling Haaland antes del partido para discutir su preparación mental y física. El entrenador señaló que el calendario del fútbol moderno se ha vuelto extremadamente implacable para los atletas que compiten al más alto nivel.

La selección nacional de Noruega tuvo que disputar una serie de partidos difíciles en poco tiempo. En particular, el hecho de que el equipo jugara cuatro partidos de la Liga de Naciones en solo once días limitó drásticamente las capacidades de los jugadores.

  • Erling Haaland jugó durante 60 minutos en el partido contra Portugal.
  • El entrenador y el jugador también discutieron la opción de empezar el partido desde el banquillo.
  • El delantero fue titular porque se opuso a la idea de entrar al campo en los últimos minutos.
Como el propio jugador no quería entrar en la segunda parte y no le gustaba esa experiencia, Solbakken decidió incluirlo en el once inicial. El entrenador expresó su satisfacción porque el delantero dio todo lo que tenía por el equipo durante 60 minutos a pesar de las condiciones difíciles.

Dado que se avecinan partidos importantes de la Premier League y la Champions League para el Manchester City, el cuerpo técnico intenta preservar la salud del jugador. Se destacó que esta temporada es más difícil que nunca, especialmente para los jugadores que no tuvieron vacaciones este verano.

Erling HaalandStåle SolbakkenManchester CityPortugalLiga de Naciones
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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