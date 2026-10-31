La FIDE anuncia la sede del Campeonato Mundial de partidas rápidas y blitz de 2027

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La FIDE anuncia la sede del Campeonato Mundial de partidas rápidas y blitz de 2027

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha confiado oficialmente a Turquía la organización de la competición más dinámica y competitiva del año: el Campeonato Mundial de partidas rápidas y blitz de 2027. Este foro mundial, que reunirá a los grandes maestros más fuertes del planeta, tendrá lugar en la ciudad de Estambul.

Al tomar esta decisión, la FIDE destacó la rica experiencia de Turquía en la organización de grandes eventos internacionales de alto nivel, así como su infraestructura moderna.

Calendario y formato de la competición: Una semana intensa de fin de año

El torneo se organizará, según la tradición, durante los últimos días del año:

  • Fechas precisas: Los participantes llegarán a Estambul el 25 de diciembre, y los encuentros se llevarán a cabo del 26 al 30 de diciembre; davom etadi;

  • 4 títulos de campeón mundial: Cientos de talentosos grandes maestros se sentarán frente al tablero para disputar un total de cuatro títulos de campeón en las categorías Open (hombres) y mujeres, tanto en partidas rápidas como en blitz;

  • Alta intensidad: El tiempo extremadamente limitado en las partidas rápidas y blitz hace que cada segundo sea decisivo, brindando a los aficionados una verdadera dosis de adrenalina y sorpresas inesperadas.

Estambul, centro de los grandes foros de ajedrez

Turquía ya ha albergado con éxito torneos importantes que han dejado huella en la historia del ajedrez mundial:

  • Olimpiada histórica: Estambul fue sede en 2012 de la 40ª Olimpiada de Ajedrez, que reunió a todos los equipos nacionales del mundo;

  • Mundial juvenil: La ciudad organizó recientemente, a finales de 2025, el Campeonato Mundial de partidas rápidas y blitz de la FIDE para jóvenes con gran éxito.

Se espera que las estrellas más fuertes del ajedrez mundial, incluidos los talentosos grandes maestros uzbekos, luchen como favoritos para conquistar las coronas mundiales en este prestigioso campeonato en Estambul.

FIDECampeonato Mundial de AjedrezEstambulRápidasBlitz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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