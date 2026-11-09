El duelo de 2,5 millones de dólares: ¿Cómo se preparan Sindarov y Gukesh para un maratón de 5 horas?

Se acerca el evento más importante y esperado en la historia del ajedrez de Uzbekistán. En el encuentro por el campeonato mundial, que tendrá lugar en Ginebra, Suiza, nuestro compatriota, ganador del torneo de candidatos Javohir Sindarov se sentará ante el tablero frente al actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha aprobado el reglamento oficial y el control de tiempo para este histórico enfrentamiento. El formato presentado destaca por ser una de las condiciones más complejas y exigentes físicamente del ajedrez clásico.

Cada partida durará más de 5 horas: ¿Cómo es el control de tiempo?

Según las reglas del torneo, se ha implementado la siguiente distribución de tiempo para que los grandes maestros puedan pensar larga y profundamente en cada movimiento:

Para los primeros 40 movimientos: Cada jugador dispone de 120 minutos (2 horas) de tiempo asignado;

A partir del movimiento 41: Para el resto de la partida, los participantes reciben 30 minutos adicionales;

Segundos adicionales: A partir del movimiento 41, por cada movimiento realizado, 30 segundos se añaden al tiempo.

Este control de tiempo es uno de los formatos más largos en el ajedrez clásico. Como resultado, una sola partida puede extenderse hasta 5-6 horas, exigiendo a los deportistas no solo una inteligencia superior, sino también una gran resistencia psicológica y física.

Indicadores clave del duelo por la corona

Todos los detalles importantes del match por el campeonato mundial se resumen en la siguiente tabla:

Indicador Norma establecida / Detalle Fecha del torneo Del 24 de noviembre al 12 de diciembre Ciudad y sede Ginebra (Suiza), Fundación Martin Bodmer Número de partidas 14 partidas clásicas Resultado necesario para ganar El primero en alcanzar 7,5 puntos obtiene el título En caso de empate 7:7 El ganador se determinará mediante desempate (ajedrez rápido) Bolsa de premios total 2,5 millones de dólares estadounidenses

La intriga de un duelo sin tregua

Al finalizar las 14 partidas clásicas, el gran maestro que alcance primero los 7,5 puntos se convertirá en el nuevo poseedor de la corona mundial. Si los encuentros principales terminan en empate (7:7), el título se decidirá en partidas de desempate (rápido y blitz).

Javohir Sindarov, de 20 años, se prepara para demostrar la alta maestría de nuestra escuela nacional de ajedrez frente a uno de los grandes maestros más fuertes de su generación.