La Liga de Naciones de la AFC unificada transformará las eliminatorias de la Copa Mundial

La Confederación Asiática de Fútbol ha anunciado sus planes para crear una nueva Liga de Naciones de la AFC, que se celebrará cada dos años a partir de 2030. Esta competición de tres divisiones no solo sustituirá a los amistosos poco competitivos del continente, sino que se integrará directamente en las fases de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Asiática. Así lo informa Goal.com reporta .

Según documentos del proyecto obtenidos por ESPN, se propone un sistema de tres niveles que abarca a las 47 asociaciones miembros de la AFC. Según este plan, las dos primeras divisiones contarán con 18 equipos cada una, mientras que la tercera división tendrá 11 selecciones. La nueva competición simplificará significativamente el camino hacia los dos grandes torneos.

El análisis de los expertos sugiere que la idea de organizar un torneo independiente fue descartada debido a los elevados costes operativos y a un calendario excesivamente congestionado. Por ello, el nuevo formato está diseñado para aprovechar eficazmente las ventanas internacionales de la FIFA, garantizando una mayor calidad en los partidos.

Sistema de clasificación y formato de competición

Se prevé que las temporadas adaptadas a la Copa Mundial comiencen en 2032-2033. En esta fase, los equipos de la primera división jugarán seis partidos en casa y seis fuera, sumando un total de 12 encuentros. Las seis primeras selecciones de cada grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial.

Además, los equipos clasificados del séptimo al décimo puesto disputarán una liguilla de play-offs por las plazas restantes. Se aplicará una norma de ascenso y descenso automático para los dos mejores y los dos peores equipos de cada división.

Reacción oficial y fase de prueba

El secretario general de la AFC, Datuk Seri Windsor John, destacó la importancia estratégica de este cambio en una declaración oficial publicada el 21 de diciembre de 2025. Según sus palabras, la introducción de una plataforma competitiva durante las ventanas FIFA busca garantizar partidos de alta calidad de forma constante, lo que también está despertando el interés de los socios comerciales.

Para garantizar una transición estructural fluida, la AFC propone organizar un torneo de transición de prueba en 2028-2029. La distribución de los equipos en las divisiones no se basará en el ranking FIFA, sino en los resultados de los partidos de clasificación conjuntos iniciales, lo que ofrecerá una oportunidad justa a todas las asociaciones.