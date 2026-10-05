Brian Riemer compara a Rasmus Højlund con Erling Haaland

El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, elogió la importancia del delantero Rasmus Højlund en el equipo nacional, comparándolo con la estrella del Manchester City, Erling Haaland. Según Goal.com, el jugador de 23 años marcó el gol decisivo en el partido de la Nations League contra Gales, dando una victoria crucial a su equipo y confirmando su excelente estado de forma. Así lo informa Goal.com.

En un intenso encuentro en Cardiff, Rasmus Højlund aseguró la victoria de Dinamarca al transformar un penalti. Este gol es el tercero del delantero en sus últimos cuatro partidos, un resultado que lo iguala con las estadísticas del supergoleador noruego Erling Haaland.

El papel de Højlund y el reconocimiento del entrenador

En una entrevista con TV2 Sport tras el partido, el técnico Brian Riemer elogió a su pupilo y destacó su importancia en el equipo. Según sus palabras, aunque los noruegos puedan preferir a su jugador, para Dinamarca, Rasmus es una figura tan esencial como Haaland.

Los éxitos recientes de Højlund han impresionado no solo al entrenador, sino también a sus compañeros. El defensa Rasmus Nissen Kristensen destacó en una entrevista el enorme crecimiento físico y técnico del delantero, comparándolo con un verdadero depredador en el campo.

Batalla psicológica y trabajo en penaltis

Contra Gales, el portero Danny Ward intentó distraer al delantero antes del penalti, pero Rasmus Højlund mantuvo el control y envió el balón a la red. Tras el partido, el jugador admitió que se había preparado específicamente para situaciones de alta presión en los entrenamientos.

El delantero señaló que responder a las fintas y a la presión psicológica de los porteros marcando un gol, con una mirada fría, es una parte integral del fútbol. Añadió que no teme asumir la responsabilidad de lanzar penaltis y que trabaja constantemente en ello.