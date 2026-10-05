Cannavaro sobre el partido contra Corea del Sur: ¿Por qué Uzbekistán adopta un fútbol agresivo?

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, leyenda del fútbol mundial, Fabio Cannavaro mañana, 6 de octubre, contra Corea del Sur participó en una conferencia de prensa antes del importante partido amistoso. El experimentado especialista habló abiertamente sobre la fuerza del próximo rival, los cambios en el equipo tras la Copa del Mundo y la nueva filosofía táctica de la selección.

Cannavaro destacó que nuestra selección nacional ya no se limita a defender, sino que está adoptando un estilo de juego agresivo y moderno, basado en una presión activa sobre el rival.

« Corea es un grande, pero no debemos bajar nuestro nivel »

El entrenador comenzó refiriéndose a las condiciones del partido fuera de casa y a las responsabilidades que tiene el equipo:

« Hola a todos. Siempre es un placer venir a Corea del Sur. Mañana nos espera una prueba muy seria. Tras la Copa del Mundo, se realizaron una serie de cambios naturales en nuestra selección. Debemos mostrar nuestro mejor nivel en el próximo partido. No es un secreto que Corea es uno de los equipos más fuertes del continente. Sin embargo, lucharemos con todas nuestras fuerzas para lograr un resultado positivo incluso en su campo. Eso fue lo que les dije a los chicos después del Mundial: debemos preservar el alto nivel que hemos alcanzado, pase lo que pase, y fijarnos objetivos aún mayores cada año ».

Práctica para jóvenes en clubes top: la exigencia a la UFA

Fabio Cannavaro lanzó un importante llamado a los clubes del campeonato local para que el relevo generacional en el fútbol del país sea fluido:

El tema de los 17-21 años: El entrenador declaró que planteó la cuestión de los jóvenes talentos en sus conversaciones con la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) y el Centro de Selecciones Nacionales;

Práctica regular en la Superliga: Los jugadores jóvenes no deben estar solo en la convocatoria de los clubes líderes de la Superliga, sino que deben tener minutos de juego regulares en el once inicial. Solo así se revelará su potencial real y se facilitará naturalmente el mecanismo de convocatoria a la selección.

Del bloque defensivo a la presión agresiva: la táctica de Cannavaro

Ante la pregunta de los periodistas sobre por qué se eligió una táctica defensiva cautelosa en los partidos tras el Mundial, el experto respondió: