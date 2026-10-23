¿El seleccionador de Uzbekistán busca un nuevo trabajo? Circula una noticia sensacionalista en medios extranjeros

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, campeón del mundo en 2006 y ganador del Balón de Oro, Fabio Cannavaro está explorando oportunidades para continuar su carrera en América del Norte y América Latina. El reconocido técnico italiano ha firmado un contrato de colaboración con una agencia local para encontrar opciones adecuadas en los campeonatos de México y Estados Unidos.

Esta noticia sensacionalista fue publicada inicialmente por el importante medio deportivo mexicano TUDN y posteriormente difundida por el portal eurasia.football que reveló los detalles.

Exclusiva TUDN: Se abren las puertas de México y EE. UU. para Cannavaro

El conocido insider mexicano y reportero del canal TUDN, Francisco Arredondo, Línea de 4 informó en el programa que los nuevos representantes del entrenador italiano ya están trabajando activamente:

Ligas objetivo: La agencia busca para Cannavaro opciones para dirigir clubes de la primera división mexicana, Liga MX así como de la MLS en Estados Unidos y Canadá;

Condición principal: La candidatura del técnico será incluida entre los principales aspirantes tan pronto como quede vacante un puesto de entrenador en los clubes de dichas ligas.

Contrato con Uzbekistán y situación en la selección

A pesar del acuerdo alcanzado para América del Norte, Fabio Cannavaro continúa actualmente su trabajo con la selección nacional de Uzbekistán según lo planeado:

Contrato vigente: El técnico italiano, que llegó al mando de la selección en octubre de 2025, dirigió a los «lobos blancos» en la Copa del Mundo 2026. Tras el Mundial, la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) confirmó oficialmente que el contrato actual con Cannavaro está previsto hasta octubre de 2027; Resultados recientes:

Reconstruyendo el equipo tras el Mundial, los pupilos de Cannavaro derrotaron a Irán por 3-1 y a Siria por 4-1 en los partidos internacionales de otoño, pero perdieron 0-2 en su visita a Corea del Sur. Corea del Sur se saldó con una derrota por 0-2.

Una rica experiencia como entrenador

Durante su carrera como entrenador, Fabio Cannavaro ha dirigido varios equipos renombrados en Asia y Europa:

El club chino Guangzhou Evergrande y la selección nacional de China;

Los equipos italianos Benevento y Udinese;

El gran club croata, el Dinamo Zagreb.

El nuevo acuerdo de la leyenda del fútbol mundial con la agencia sugiere que podría partir al otro lado del océano al finalizar su contrato con la selección de Uzbekistán o en caso de recibir una oferta adecuada.