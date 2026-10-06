Ranking sensacional de Transfermarkt: ¿Cuánto gana Cannavaro en la selección de Uzbekistán?

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Ranking sensacional de Transfermarkt: ¿Cuánto gana Cannavaro en la selección de Uzbekistán?

El prestigioso portal de mercado y estadísticas de fútbol internacional, Transfermarkt ha publicado un ranking de los entrenadores de selecciones nacionales mejor pagados del mundo. En esta lista, el seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro se sitúa en el top 5 mundial; la publicación estima su salario neto anual en 4 millones de euros. deb baholadi.

La publicación de esta infografía ha generado debates intensos en la comunidad deportiva local e internacional.

Entre las estrellas mundiales: Cannavaro en el TOP 5

Según los datos publicados, el técnico italiano ocupa el quinto lugar en el ranking mundial:

  • Los líderes de la lista: Entre los entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo, Carlo Ancelotti (Brasil, 10,0 M€), Jürgen Klopp (Alemania, 7,0 M€), el seleccionador de EE. UU. Mauricio Pochettino (6,1 M€) y Thomas Tuchel al mando de Inglaterra (6,0 M€) encabezan la lista;

  • El puesto de Cannavaro: Fabio Cannavaro comparte el 5º-6º puesto con Jorge Jesus con una cifra de 4,0 M€. Se sitúa por delante de entrenadores como Zinédine Zidane (3,6 M€), Xavi (2,5 M€) y el campeón del mundo Lionel Scaloni (2,3 M€);

  • Por encima de los grandes de Europa: Según el portal, Cannavaro gana el doble que el seleccionador de Turquía Vincenzo Montella (2,2 M€), el seleccionador de Austria Ralf Rangnick (2,0 M€) y Luis de la Fuente, campeón de Europa con España (2,0 M€).

Ranking sensacional de Transfermarkt: ¿Cuánto gana Cannavaro en la selección de Uzbekistán?

¿Realidad o un rumor más?

A pesar de las cifras sensacionales publicadas por la prensa internacional, el aspecto práctico del asunto genera serias dudas:

  • Falta de confirmación oficial: La Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) nunca ha revelado oficialmente las condiciones financieras ni el salario del contrato con el entrenador italiano;

  • Desmentido personal de Cannavaro: El propio Fabio Cannavaro desmintió anteriormente las informaciones sobre un «salario anual de 4 millones de euros», afirmando que esos datos estaban lejos de la realidad;

  • Estimaciones de Transfermarkt: Los sitios de análisis internacionales a menudo no basan estos rankings en datos contractuales oficiales, sino en estimaciones de los medios o en el presupuesto total asignado al cuerpo técnico.

Aunque el salario de 4 millones de euros no está confirmado oficialmente, el hecho de que el seleccionador de Uzbekistán sea reconocido junto a estrellas del fútbol mundial demuestra el alto interés internacional en nuestra selección.

Fabio CannavaroTransfermarktAsociación de Fútbol de UzbekistánSelección nacional de UzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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