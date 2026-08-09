La Roma busca un nuevo delantero en el mercado de fichajes

El club italiano Roma está estudiando nuevas opciones para reforzar su ataque durante el mercado de fichajes de verano. Según informan La Gazzetta dello Sport y Tuttomercato, los romanos, a petición de su entrenador Gian Piero Gasperini, analizan a los delanteros y extremos que juegan en el Chelsea. Según Goal.com .

Roma había trabajado inicialmente de forma activa en el fichaje del talentoso argentino Alejandro Garnacho. El club era uno de los principales candidatos para hacerse con su firma, pero el extremo rechazó trasladarse a Italia, prefirió continuar su carrera en la Premier League inglesa y finalmente fichó por el Aston Villa.

Jamie Gittens, considerado la principal alternativa

Tras frustrarse el fichaje de Alejandro Garnacho, el director deportivo de la Roma, Tony D’Amico, pasó inmediatamente a otro plan. El club está estudiando la posibilidad de incorporar a Jamie Gittens, internacional inglés en categorías inferiores, que tiene dificultades para hacerse un hueco en el primer equipo del Chelsea.

El jugador de 22 años llegó del Borussia Dortmund al Chelsea el pasado verano, pero no ha podido demostrar plenamente su potencial debido a las lesiones y a su rendimiento irregular. Durante la temporada solo marcó un gol y dio cinco asistencias. Su puesto en el club londinense está amenazado por la posible llegada de un jugador escocés u otros fichajes competitivos.

Limitaciones económicas y otros objetivos del mercado

Uno de los principales problemas que afronta la directiva de la Roma es el aspecto financiero. El club romano se había interesado inicialmente por Antonio Nusa, del RB Leipzig, pero la exigencia de 60 millones de euros del equipo alemán resultó demasiado elevada para la Roma.

El equipo también sigue de cerca la opción del talentoso belga Malick Fofana, que juega en el Lyon. Aunque el club francés pide alrededor de 45 millones de euros por el futbolista, la directiva de la Roma espera negociar una rebaja del precio.

El entrenador Gian Piero Gasperini exige contar con un extremo izquierdo antes del comienzo de la nueva temporada. Como el equipo debe luchar por los primeros puestos del campeonato, se espera que el club romano aumente su actividad en los últimos días del mercado de fichajes.