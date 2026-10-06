A medida que se acerca la prestigiosa ceremonia de entrega del Balón de Oro en Londres, los debates en la comunidad futbolística se intensifican. El ex mediapunta del Arsenal, Andrey Arshavin, afirmó que Lionel Messi merece ganar el trofeo de 2026. En su opinión, esto podría ser un cierre digno para la cima de la carrera profesional de la estrella argentina. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Sports.ru, el ex capitán de la selección rusa señaló que no hay un favorito claro para el premio de este año. A pesar del equilibrio competitivo durante la temporada, Arshavin destacó que la consistencia de Lionel Messi, tanto a nivel internacional como de clubes, lo coloca por encima de los demás.

Según los informes, el delantero de 39 años ha sido nominado al Balón de Oro por 17ª vez, un récord en su carrera. Messi desempeñó un papel fundamental al llevar a Argentina a la final de la Copa del Mundo, anotando 8 goles durante el torneo. Aunque el equipo perdió ante España en el partido decisivo, las actuaciones del delantero fueron elogiadas por los expertos.

A nivel de clubes, el jugador también logró destacarse. El experimentado capitán, que juega para el Inter Miami, contribuyó enormemente a que su equipo ganara el título de la Major League Soccer y la Campeones Cup por primera vez en su historia. Esta temporada, anotó 21 goles y dio 11 asistencias.

Una ceremonia histórica y una fuerte competencia

Como informa Goal.com, la ceremonia de entrega de este prestigioso premio tendrá lugar el lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre. Por primera vez en su historia, la entrega de premios se celebra fuera de París, concretamente en la capital británica para celebrar el 70º aniversario del trofeo.

Sin embargo, Lionel Messi no ganará este premio fácilmente. La lista de 30 nominados también incluye a representantes de la nueva generación del fútbol mundial. Estrellas como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Jude Bellingham también son mencionadas como los principales candidatos al Balón de Oro.

Según Andrey Arshavin, si los jueces y expertos evalúan el impacto general en la temporada, los resultados obtenidos por Lionel Messi son una base suficiente para otorgarle este premio una vez más.