Lionel Messi se prepara para su último partido con la selección argentina

Según informa Goal.com, Lionel Messi se unió a la concentración de la selección argentina en el predio de Ezeiza en Buenos Aires y comenzó los preparativos para el histórico partido de despedida que se disputará el martes contra la selección de Benín. El ocho veces ganador del Balón de Oro se prepara para vestir la camiseta de la «Albiceleste» por última vez, con el objetivo de cerrar dignamente sus 21 años de gloriosa carrera internacional. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha informado que el delantero de 39 años llegó al complejo de Ezeiza el domingo y comenzó los entrenamientos antes del encuentro solemne que tendrá lugar en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este partido con un ánimo excelente, ya que anteriormente derrotó a Bolivia por 4-0 y a Burkina Faso por 7-0. El domingo por la noche, el equipo se reunió para un tradicional asado.

Un final digno para una carrera histórica

El delantero saltará al campo para el partido del martes como el poseedor del récord absoluto, con 207 partidos disputados y 125 goles marcados con la selección. Este inmenso logro es aún más valioso gracias a las victorias en la Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima. Al hablar sobre las razones para organizar este espectáculo ante 85 000 espectadores, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, dijo: «Tomamos esta decisión para ofrecer al mejor jugador del mundo, símbolo y capitán de nuestra selección, Lionel Andrés Messi, una despedida digna en su propia tierra».

La velada en el estadio de River Plate está planeada como una verdadera fiesta nacional. Se espera que líderes clave del equipo como Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi acompañen a la leyenda del número diez en el campo. Asimismo, Leandro Paredes apoyará a su compañero desde la tribuna, a pesar de la suspensión de 10 partidos impuesta por la FIFA tras la final de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la fiesta no contará con los campeones del Mundial de Qatar, Paulo Dybala y Nahuel Molina, ya que el club Roma no autorizó su viaje.

Camiseta especial y planes futuros

Para el partido de despedida contra Benín, la selección argentina lucirá una camiseta especial de edición única con el Sol de Mayo y hojas de laurel rodeando el legendario número diez. Una vez finalizado el encuentro en la capital, Messi volverá a centrar su atención en los partidos con el Inter Miami. Su contrato actual con el club se extiende hasta el final de la temporada 2028 de la MLS.

Para el entrenador Lionel Scaloni, el enfoque principal está en la adaptación de la nueva generación y la renovación del plantel antes del próximo ciclo de grandes torneos. Mientras la era de Messi llega a su fin, el fútbol argentino se prepara para abrir un nuevo capítulo.