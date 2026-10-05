Anderson sobre Lamine Yamal: Un jugador que cumple lo que promete

La estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, es reconocido actualmente como el mayor talento del fútbol mundial. Según Goal.com, el ex ganador del Golden Boy, Anderson, elogió al joven extremo, destacando que ningún otro jugador joven en el planeta puede compararse con él. Así lo informa Goal.com informa .

A pesar de tener solo 19 años, Lamine Yamal ya ha logrado grandes éxitos en su carrera. Se ha convertido en un jugador clave tanto en el FC Barcelona como en la selección española, ganando casi todos los trofeos prestigiosos existentes. Entre sus logros recientes se encuentra una victoria en la Copa del Mundo.

La carrera por el futuro Balón de Oro

En este contexto de grandes éxitos, Yamal es visto como uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2026. En la votación del año pasado, el talentoso jugador ocupó el segundo lugar. En aquel entonces, el delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, se llevó el trofeo.

Sin embargo, se espera que la competencia sea muy reñida este año también. Entre los candidatos se encuentran el centrocampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz, el delantero del Bayern de Múnich y de Inglaterra, Harry Kane, y la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé. Harry Kane ha sido ampliamente elogiado por marcar un total de 73 goles con su club y su selección la temporada pasada.

Las reflexiones de la ex estrella Anderson

El ex jugador del Manchester United y de la selección brasileña, Anderson, destacó las cualidades únicas de Lamine Yamal en una entrevista en asociación con Wiz Slots. El ganador del Golden Boy de 2008 elogió el carácter del joven futbolista español.

Según Anderson, Yamal se distingue por su fuerte personalidad, tanto dentro como fuera del campo. Su condición física ha mejorado y su mayor velocidad está teniendo un impacto positivo en su juego.

El ex jugador elogió que Lamine cumpla su palabra y no tema asumir responsabilidades. Dijo: «Él habla y luego lo hace. Me gustan los jugadores con ese carácter. Dice que vencerá a Francia y lo hace, dice que ganará la Copa del Mundo y lo hace, dice que ganará contra el Real Madrid y lo hace».