Samir Nasri hace una declaración explosiva sobre los resultados del Balón de Oro

Tras la prestigiosa ceremonia de entrega del Balón de Oro celebrada el 26 de octubre en Londres, estallaron serias controversias en el mundo del fútbol. El excentrocampista del Manchester CitySamir Nasri criticó duramente los resultados de la votación, expresando su desacuerdo con el 5º puesto ocupado por Lionel Messi.El exfutbolista francés declaró abiertamente que no incluiría al 8 veces ganador del Balón de Oro ni siquiera entre los diez mejores jugadores del mundo.

El exfutbolista francés declaró abiertamente que no incluiría al 8 veces ganador del Balón de Oro ni siquiera entre los diez mejores jugadores del mundo.

«¿En serio?»: Las contundentes palabras de Samir Nasri

The Touchline En una entrevista con el medio, el excentrocampista explicó su postura:

Fuera del top 10: «¿En serio? ¡Ni Messi ni Rodri entran en mi top 10! Incluso si Messi fuera campeón del mundo, mi opinión no cambiaría», afirmó Nasri, cuestionando los criterios de evaluación;

Crítica a los candidatos: La estrella francesa destacó que la objetividad se está perdiendo en los premios individuales del fútbol moderno y que el peso de ciertos nombres eclipsa a otros jugadores merecedores;

Poseedor de un récord histórico: Como referencia, Lionel Messi ostenta el récord absoluto con 8 trofeos ganados en su carrera, habiendo sido también el ganador del Balón de Oro en 2023.

La gala de Londres: El triunfo de Kane y la nueva generación

La ceremonia celebrada en Londres registró otros resultados inesperados:

Harry Kane en la cima: El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, tras una temporada brillante, fue reconocido como el mejor jugador del mundo por primera vez en su carrera;

El podio: El segundo lugar fue para el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, mientras que el tercer puesto lo ocupó el joven prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal;

El quinto puesto de Messi: La inclusión de Lionel Messi, quien juega en el Inter Miami de EE. UU., en el top 5 sigue generando opiniones divididas entre expertos y exjugadores.

Esta contundente declaración de Samir Nasri ha causado un gran revuelo en los medios deportivos y redes sociales, reabriendo el debate sobre la justicia del sistema de votación del Balón de Oro.