Javohir Jahongirov se corona campeón mundial de kárate WKF en Polonia

La delegación deportiva de Uzbekistán ha logrado un nuevo éxito importante en el prestigioso campeonato mundial de kárate WKF para juveniles y cadetes, celebrado en Bielsko-Biała, Polonia.

En la competición, que reúne a los mejores atletas jóvenes de 120 países, el talentoso deportista de Bekabad, Javohir Jahongirov se proclamó campeón mundial en la prueba de kata individual en la categoría de 63 kg, abriendo una nueva página en la historia de nuestro deporte nacional.

Un camino firme hacia la final: derrotando a los representantes de las potencias líderes

El joven atleta uzbeko, que entrena bajo la tutela del experimentado entrenador Hamdam Shodibekov, demostró una clara superioridad sobre sus rivales desde las fases de clasificación:

Líderes derrotados: Hasta llegar a la final, Javohir mostró una gran maestría al vencer a los representantes de Brasil, Ucrania, Eslovaquia y Hong Kong, países líderes en el kárate mundial;

El trabajo del entrenador: Este logro ha sido reconocido como el resultado de la preparación constante del atleta y de las precisas instrucciones tácticas del entrenador Hamdam Shodibekov.

Un marcador de 5-0 en la final y un oro histórico

En el combate decisivo disputado el 17 de octubre, el atleta uzbeko demostró claramente su dominio:

Rival: En la final, Jahongirov se enfrentó al estadounidense Zxuo Edmond;

Decisión unánime de los jueces: Las acciones de nuestro compatriota fueron altamente valoradas por todos los jueces, superando a su oponente con un marcador absoluto de 5-0, obteniendo así la medalla de oro;

Un nuevo récord histórico: Con esta victoria, Javohir Jahongirov ha otorgado a nuestro país un importante título mundial en esta disciplina.

Este brillante triunfo en una competición con 120 países participantes demuestra que el prestigio de la escuela uzbeka de kárate en el escenario mundial sigue fortaleciéndose.