El famoso estadio Monumental de Buenos Aires fue escenario de una de las noches más emotivas en la historia del fútbol mundial. El capitán de 39 años, Lionel Messidisputó su último partido de despedida con la selección nacional de Argentina, marcando la memoria de los aficionados no solo por una brillante victoria en el campo, sino también por el profundo respeto mostrado por los jugadores del equipo rival, Benín.

Los visitantes provenientes del continente africano convirtieron el momento de la despedida del legendario capitán en una verdadera fiesta, entregando regalos inusuales durante la ceremonia previa al partido.

Más que un banderín: ¿Qué le regalaron los benineses a Messi?

Normalmente, antes del inicio de los encuentros, los capitanes de ambos equipos intercambian banderines simbólicos. Sin embargo, el líder de la selección de Benín, Sessi D'Almeyda cambió por completo el protocolo en esta ocasión:

Estatuilla simbólica de Benín: Messi recibió una estatuilla conmemorativa especial que representa la cultura nacional y el arte antiguo de este país africano;

Rosa de homenaje y sudadera especial: Al capitán le regalaron una rosa fresca y una sudadera exclusiva con el logotipo oficial de la selección nacional de Benín;

Carta de felicitación en nombre de la delegación: La delegación visitante entregó solemnemente una carta oficial expresando gratitud a la estrella argentina por su contribución inigualable al desarrollo del fútbol.

3-0 en el Monumental: Un gol, dos asistencias y una despedida perfecta

En el encuentro disputado, Argentina le regaló una victoria digna a su capitán:

Apertura del marcador y continuación: El defensa Nicolás Otamendi y el joven talento Nicolás Paz anotaron para los locales;

El recital de Messi: El gran protagonista de la noche, Lionel Messi, transformó un penalti con frialdad y fue el autor intelectual (asistencias) de otros dos goles de sus compañeros;

Resultado final: El partido terminó con una victoria contundente de Argentina por 3-0.

El fin de una leyenda de 208 partidos: Historia absoluta en números

Con este encuentro, Lionel Messi selló oficialmente las estadísticas más altas en la historia de la selección nacional de Argentina:

208 partidos oficiales y amistosos;

126 goles;

70 asistencias.

De esta manera, el extraordinario viaje de 21 años que comenzó en 2005 llegó a su fin oficial bajo los aplausos de los rivales, la emoción de las gradas y una nueva victoria.