Lionel Messi se convierte en doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires

Campeón del mundo con la selección argentina, Lionel Messi ha sido galardonado con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Así lo informó el sitio web oficial de la universidad.

El título fue entregado a Messi el 6 de octubre durante una ceremonia celebrada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, cerca de Buenos Aires. Messi recibió la medalla y el diploma de manos del rector de la universidad, Ricardo Gelpi, y del vicerrector, Emiliano Yacobitti.

La decisión de otorgar este reconocimiento fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. La institución destacó los logros deportivos de Messi, su trayectoria en la selección argentina y su digna representación del país en el ámbito internacional.

En un comunicado, la UBA calificó la carrera del jugador como un ejemplo de «excelencia, perseverancia, humildad y principios éticos».

Las autoridades universitarias también resaltaron que la trayectoria de Messi trasciende el fútbol. Se reconocieron sus labores benéficas y sus esfuerzos por ampliar el acceso de niños y jóvenes a la salud, la educación y el deporte.

Al recibir el premio, Messi expresó que este reconocimiento es un gran orgullo para él.