Calificaciones Flashscore: ¿Quién fue el mejor de Uzbekistán contra Corea del Sur?

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Calificaciones Flashscore: ¿Quién fue el mejor de Uzbekistán contra Corea del Sur?

La selección nacional de Uzbekistán probó el sabor de la derrota por primera vez tras dos victorias importantes en partidos amistosos internacionales (éxitos contra Irán y Siria). Fabio Cannavaro dirigidos por nuestro seleccionador, nuestros representantes visitaron a uno de los grandes de Asia, Corea del Sur, y perdieron por 0-2.

El capitán estrella de los anfitriones, Son Heung-min, abrió el marcador en el minuto 6 con un preciso tiro libre, mientras que Oh Se-hun anotó el segundo gol en el minuto 60 para sentenciar el resultado final. Esta seria prueba reveló el verdadero potencial del equipo nacional frente a rivales de alto nivel.

Calificaciones Flashscore: ¿Quién fue el mejor valorado?

Una de las plataformas de estadísticas deportivas líderes en el mundo, Flashscore analizó las acciones de los participantes del encuentro y publicó puntuaciones específicas:

  • Jugador del partido: El mejor jugador del encuentro fue designado como el lateral izquierdo de la selección de Corea del Sur, Choi Hyun-taek Mostró gran actividad tanto en defensa como en los ataques por banda, siendo merecedor de 7,9 puntos;

  • Los mejores de Uzbekistán: El extremo ofensivo de nuestra selección, Abbosbek Fayzullaev fue el jugador más activo: obtuvo 6,9 puntos (sustituido en el minuto 83). El defensa central del «Lens», Abdukodir Khusanov fue evaluado con 6,8 puntos demostrando una vez más su estabilidad en la línea defensiva;

  • El día desafortunado de Shomurodov: El capitán y máximo goleador de la selección, Eldor Shomurodov permaneció bajo el estricto control de los defensas coreanos. El experimentado delantero, que disputó los 90 minutos, recibió la nota más baja del equipo: 5,7 puntos .

Una lección seria para el cuerpo técnico

Tras las victorias contra Irán y Siria, esta derrota supuso un «jarro de agua fría» para nuestra selección:

  • Juego bajo presión: El partido contra el equipo más rápido de Asia reveló la necesidad de fortalecer la conexión entre el mediocampo y el ataque;

  • Las conclusiones de Cannavaro: Para el técnico italiano, este partido de control servirá como una fuente importante para corregir errores tácticos y evaluar más ampliamente las opciones de recambio antes de los próximos torneos oficiales.

UzbekistánSelección NacionalFabio CannavaroCorea del SurAbbosbek Fayzullaev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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