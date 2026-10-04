32 años de «maldición»: ¿Qué alineación presentarán los «Lobos Blancos» en Seúl?

Tras una compleja y decepcionante participación en la Copa del Mundo este verano, las selecciones nacionales de Uzbekistán y Corea del Sur se preparan seriamente para la Copa Asiática que comienza en enero. Este amistoso en Seúl servirá como una prueba de fuego para ambos equipos antes del torneo continental.

En vísperas del encuentro, el ambiente interno en el campamento rival, Fabio Cannavarolos movimientos tácticos y las estadísticas históricas son el foco de atención.

Corea del Sur: Conflicto con el entrenador y plantilla inestable

Tras una gran victoria (3-0) contra Ecuador en el primer amistoso bajo el mando del técnico interino Roberto Moreno, los coreanos sufrieron una crisis seria. Con solo una victoria en los últimos cinco partidos, los anfitriones recibieron un duro golpe de Uruguay (1-4) y empataron sin goles (0-0) ante Venezuela.

Problemas principales en el campamento rival:

Desacuerdo con Kim Min-jae: La reacción emocional del líder del equipo, Kim Min-jae, tras ser sustituido contra Venezuela, indica problemas entre el entrenador español y las estrellas del equipo.

Bajas: Paik Seung-ho regresó a Birmingham por lesión, mientras que el delantero del Midtjylland, Cho Gue-sung, abandonó la concentración. El defensa central Lee Gi-hyuk participa en los Juegos Asiáticos. La única buena noticia es el regreso del centrocampista del Oporto, Hwang In-beom.

Historial de enfrentamientos: En su historia, Corea del Sur solo ha perdido una vez contra Uzbekistán, en su primer encuentro en 1994. Desde entonces, en 15 partidos, los coreanos han registrado 11 victorias y 4 empates. Sin embargo, han pasado casi 10 años desde su último duelo en Seúl, periodo en el que el fútbol uzbeko ha crecido considerablemente.

Uzbekistán: La racha ganadora de Cannavaro y la maldición como visitante

Las tres derrotas en la Copa del Mundo han quedado atrás. Fabio Cannavaro genera confianza con una plantilla renovada. En los últimos dos partidos en Taskent, los «Lobos Blancos» aplastaron a Irán (3-1) y a Siria (4-1), olvidando el fracaso mundialista (es notable que ambos goles encajados fueron en propia puerta).

Tendencias importantes en nuestro equipo:

Descanso para los líderes: Antes del difícil viaje a Seúl, en el partido contra Siria, Eldor Shomurodov, Sherzod Nasrullaev, Azizjon Ganiev y Dostonbek Khamdamov recibieron descanso total. El portero titular Abduvohid Nematov, recuperado de su lesión, ha vuelto al equipo.

El recital de Husayn Norchaev: El delantero centro marcó un gol contra Irán y dos contra Siria, creando una competencia sana con Shomurodov por el puesto titular.

La racha negativa fuera de casa: La última victoria oficial de Uzbekistán fuera de casa fue en noviembre de 2024 (1-0 contra RDP de Corea en Laos). En 2025 y 2026, en siete partidos fuera del país, nuestra selección registró 2 empates y 5 derrotas. El partido en Corea es la oportunidad ideal para poner fin a este síndrome de visitante.

Posibles alineaciones:

Corea del Sur (4-4-2): Kim Seung-gyu — Lee Tae-seok, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo — Eom Ji-sung, Hwang In-beom, Hwang Hee-chan, Lee Kang-in — Oh Hyeon-gyu, Son Heung-min.

Uzbekistán (4-3-3): Abduvohid Nematov — Behruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jahongir Urozov, Sherzod Nasrullaev — Odil Khamrobekov, Azizjon Ganiev, Akmal Mozgovoy — Dostonbek Khamdamov, Abbos Fayzullaev, Eldor Shomurodov.

El encuentro en Seúl no solo permitirá mejorar el ranking FIFA, sino que también dará a los pupilos de Cannavaro la oportunidad de demostrar su valía ante un favorito continental antes de la Copa Asiática.