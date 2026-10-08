El Arsenal no cederá a Gyökeres en invierno: se conoce el precio del delantero

El club londinense Arsenal ha aclarado su postura sobre el valor de mercado del delantero centro sueco Viktor Gyökeres. Según informa el influyente medio italiano TuttoJuve , los «Gunners» solo están dispuestos a considerar ofertas por el goleador de 28 años a partir de un determinado umbral financiero.

Asimismo, los londinenses han descartado por completo la posibilidad de ceder al jugador a otro equipo durante el mercado de invierno; el club solo negociará bajo la condición de una compra definitiva.

Exigencia de 70 millones de euros y rechazo a la cesión

El equipo londinense ha establecido firmemente sus condiciones respecto al delantero:

Precio mínimo fijado: La directiva del Arsenal solo mantendrá negociaciones serias con clubes dispuestos a pagar al menos 70 millones de euros por Gyökeres;

Sin opción de cesión: Los planes para una cesión del jugador en el próximo mercado de invierno han sido rechazados por completo; el delantero solo saldrá mediante un traspaso permanente;

Contrato hasta 2030: El contrato laboral vigente del delantero sueco con el gigante inglés es hasta el verano de 2030 , lo que permite al Arsenal no bajar el precio en las negociaciones.

Una suma difícil para la Juventus y el Milan

Dos gigantes de la Serie A muestran gran interés por el jugador sueco, pero el aspecto financiero obstaculiza el acuerdo:

Interés de los grandes italianos: La Juventus de Turín y el Milan consideran a Gyökeres como uno de sus objetivos principales para reforzar su línea de ataque;

Limitación financiera: Para ambos equipos, la cláusula de 70 millones de euros se considera una suma demasiado alta. Los clubes italianos no están dispuestos a pagar esa cantidad por ahora;

Negociaciones complejas: Si el Arsenal no cede en el precio, los italianos se verán obligados a buscar alternativas.

Inicio de temporada: Racha sin goles y competencia

Las estadísticas del delantero sueco en la presente temporada aún no son estables:

5 partidos — 0 acciones decisivas: Aunque Gyökeres ha disputado 5 encuentros en todas las competiciones, aún no ha logrado anotar un gol ni dar una asistencia;

Lucha por el puesto: El tiempo de juego limitado y la alta competencia en el ataque avivan aún más los rumores de traspaso en torno al delantero.

A pesar de ello, el entrenador y la directiva del Arsenal no tienen intención de infravalorar sus activos, por lo que se espera que el futuro de Gyökeres sea uno de los temas más candentes del próximo mercado invernal.