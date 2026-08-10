Kenan Yildiz se acerca al Arsenal: fichaje valorado en 80 millones de libras

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Kenan Yildiz se acerca al Arsenal: fichaje valorado en 80 millones de libras

La joven estrella de la Juventus, Kenan Yildiz, podría continuar su carrera en la Premier League. Según el periodista David Ornstein, el Arsenal ha avanzado de forma significativa en las negociaciones por el fichaje del delantero turco.

Lo más llamativo es que el propio jugador está adoptando una postura activa en este proceso. Yildiz quiere fichar por el club londinense y desea que su salida de la Juventus se resuelva cuanto antes.

El Arsenal se acerca al acuerdo

Según la fuente, las negociaciones entre el Arsenal y la Juventus continúan, y el club londinense está cerca de cerrar el acuerdo.

Si el fichaje se concreta, los Gunners incorporarán a su línea ofensiva a un joven futbolista técnicamente destacado y capaz de jugar en varias posiciones.

Teniendo en cuenta la edad y el potencial de Yildiz, el Arsenal podría verlo no solo como un refuerzo inmediato, sino también como una pieza clave de un proyecto a largo plazo.

Precio: 80 millones de libras

Según la información publicada, el valor del fichaje podría alcanzar los 80 millones de libras esterlinas como máximo.

Esta cifra podría situar a Yildiz entre los fichajes más caros de la historia del Arsenal.

Para la Juventus, una oferta así supone una importante oportunidad financiera. Sin embargo, el club turinés tendría que desprenderse de uno de sus futbolistas más prometedores.

Yildiz quiere marcharse

El factor que hace aún más interesante la situación es la postura del jugador.

Según la fuente, Kenan Yildiz ha expresado su deseo de fichar por el Arsenal y está pidiendo a la Juventus que acelere el proceso de traspaso.

Esto podría fortalecer la posición del club londinense en las negociaciones. Por lo general, el firme deseo de un futbolista de unirse a un nuevo club influye notablemente en el proceso para alcanzar un acuerdo.

¿Por qué quiere el Arsenal precisamente a Yildiz?

Una de las principales virtudes de Yildiz es su polivalencia.

Puede jugar en la banda o por detrás del delantero, superar a sus rivales en el uno contra uno e iniciar por sí mismo las jugadas de ataque.

Un perfil así permitiría al Arsenal ampliar sus opciones tácticas durante la temporada. Especialmente en la competición de máximo nivel, son muy importantes los futbolistas capaces de actuar en varias posiciones.

Ahora la decisión clave está en manos de la Juventus

Si las negociaciones llegan a buen puerto, la llegada de Yildiz a Inglaterra podría convertirse en uno de los grandes fichajes del mercado.

Por ahora, la principal incógnita es si la Juventus aceptará una oferta cercana a los 80 millones de libras o luchará por conservar a su joven estrella.

El propio Yildiz, según las informaciones que circulan, ya habría tomado una decisión: quiere poner rumbo al Arsenal.

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Shuhrat Razzakov
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