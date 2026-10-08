El seleccionador de Benín expresa su descontento tras el partido de despedida de Messi

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El seleccionador de Benín expresa su descontento tras el partido de despedida de Messi

El último partido de despedida de Lionel Messi con la camiseta de la selección nacional fue una verdadera fiesta en el campo, pero al final del encuentro surgió una tensión inesperada en los pasillos de los vestuarios. Gernot Rohr, el seleccionador de la selección nacional de Benín, que se enfrentó a Argentina, expresó su profunda decepción por la actitud del rival y la excesiva rigurosidad del servicio de seguridad.

Los jugadores africanos esperaban intercambiar camisetas con las estrellas mundiales, especialmente con Messi, y tomarse fotos de recuerdo, pero sus intenciones fueron totalmente frustradas.

«Ni siquiera nos dejaron entrar al pasillo»: Restricciones en el estadio

El seleccionador de Benín denunció la situación ocurrida tras el pitido final:

  • Barrera estricta: Tras el partido, el personal de seguridad del estadio impidió que los miembros del equipo de Benín se acercaran al sector donde se encontraba el vestuario argentino;

  • Camisetas no intercambiadas: «Queríamos mucho conseguir nuestras camisetas e intercambiarlas con el rival. Nuestros jugadores esperaron con ilusión, intentamos negociar, pero todos nuestros esfuerzos fueron en vano», lamentó Gernot Rohr;

  • Imposibilidad de tomar fotos: Incluso en este día histórico, Lionel Messi no pudo tomarse ni una sola foto de recuerdo.

Media hora de espera con Lionel Scaloni

Para intentar calmar la situación, Gernot Rohr tuvo que dirigirse al seleccionador argentino, Lionel Scaloni:

  • Recuerdo de 2018: Rohr entregó a Scaloni una valiosa camiseta autografiada por Messi durante la Copa del Mundo de 2018 (tras el partido contra Nigeria);

  • Autógrafo recuperado: Scaloni llevó la camiseta, consiguió una nueva firma de Messi y se la devolvió al seleccionador de Benín;

  • La paciencia del entrenador: «Tuve que esperar media hora. No importa, eso no es un problema para mí, pero es lamentable que nuestros chicos se fueran con las manos vacías», añadió el técnico.

Triunfo en el campo y frialdad tras bambalinas

Como dato, la selección nacional de Argentina logró una victoria convincente por 3-0 sobre Benín. Messi, que tuvo una actuación magistral, marcó un gol y dio dos asistencias, despidiéndose de su selección por todo lo alto.

Sin embargo, esta solemne despedida del legendario capitán quedará marcada por recuerdos organizativos desagradables y fríos para los miembros del equipo rival.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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