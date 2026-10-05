El portero de Benín opina sobre el partido de despedida de Lionel Messi

Para Lionel Messi, quien se prepara para disputar su último partido en casa con la selección argentina, se espera que este encuentro sea sumamente emotivo y emocionante. El legendario delantero, que ha marcado 125 goles en 207 partidos con la Albiceleste, ha decidido poner fin a su carrera internacional. Goal.com informa que el partido amistoso entre Argentina y Benín se llevará a cabo en el famoso Estadio Monumental de Buenos Aires. Así lo informa Goal.com .

Ante este choque histórico, el mundo del fútbol se prepara para brindar una despedida digna a Messi. Sin embargo, los representantes del equipo rival han dejado claro que no tienen intención de ser un oponente fácil para los argentinos. En particular, el portero de la selección de Benín, Marcel Dandjinou, mostró su profesionalismo en la conferencia de prensa en Buenos Aires, enfatizando firmemente que no se le otorgará ningún privilegio ni regalo a Lionel Messi.

Un encuentro histórico y un enfoque profesional

Para Dandjinou, este partido es fundamentalmente diferente de los amistosos habituales y lo considera una oportunidad única en la vida. Según sus palabras, el equipo ha venido a mostrar respeto a Argentina y especialmente a Messi, pero no deben olvidar que también defienden el honor de su país. Recordando que en el campo siempre es un duelo de 11 contra 11, el portero añadió que los visitantes no han llegado a Argentina simplemente como turistas.

Una de las preguntas clave sobre el próximo partido era si los visitantes permitirían que Messi marcara fácilmente. Ante la pregunta de si dejarían que la estrella argentina anotara si se sancionara un penalti al final del partido, Dandjinou respondió tajantemente. Afirmó que su tarea principal es atajar los disparos y que intentará detener el penalti incluso si lo ejecuta Messi.

Respeto al rival y la fila por las camisetas

El portero de Benín destacó que la grandeza de Lionel Messi significa que no necesita ningún regalo. Si el delantero quiere marcar, deberá esforzarse al máximo para lograrlo por sí mismo. Para Dandjinou, el mayor respeto que se le puede mostrar a una leyenda es tratarlo como un rival serio y auténtico hasta el pitido final.

Al mismo tiempo, el guardameta de Benín no ocultó su emoción por compartir campo con quien se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, brillando con el FC Barcelona y ganando la Copa del Mundo 2022 y títulos continentales con Argentina. Se espera una divertida competencia dentro del equipo para conseguir la legendaria camiseta número diez al finalizar el encuentro.

Dandjinou mencionó en tono de broma que todos sus compañeros querrán la camiseta de Messi al final del partido. Dijo que si no se prepara una camiseta para cada jugador, será difícil gestionar que todos quieran la misma. Sea como sea, este partido quedará grabado en la historia del fútbol como un evento inolvidable.