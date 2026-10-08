Bektemir Meliqo‘ziyev revela las concesiones sin precedentes hechas para una pelea contra el campeón

La situación en torno a las negociaciones entre Bektemir Meliqo‘ziyev, aspirante obligatorio oficial de la WBA en la categoría supermediano, y el actual campeón mundial, el mexicano Jaime Munguía, ha llegado a su punto máximo. El boxeador uzbeko reveló que ha aceptado condiciones inimaginables para cualquier atleta con el fin de concretar esta pelea por el título, mientras denuncia la negativa persistente de Munguía a subir al ring.

Meliqo‘ziyev incluso declaró estar listo para pelear sin preparación completa, sin bolsa y sin control antidopaje, proponiendo al campeón, si el problema era el dinero, organizar la pelea en Uzbekistán y pagarle una remuneración adicional.

Aceptación de todas las condiciones: « ¡Estoy listo, incluso sin preparación y sin bolsa! »

Bektemir Meliqo‘ziyev reveló los privilegios sin precedentes ofrecidos al campamento de Munguía para que aceptara la pelea:

Concesiones absolutas: « Aceptamos todas las condiciones para que esta pelea se llevara a cabo. Dije que estaba listo para pelear a corto plazo, sin un campamento de entrenamiento completo, incluso sin pruebas de la WADA y sin ninguna bolsa », subrayó nuestro compatriota;

El silencio del campeón: A pesar de tantos privilegios y riesgos, el campeón mexicano evita este enfrentamiento y retrasa la firma del contrato de pelea;

El asombro del aspirante: Como aspirante obligatorio, Bektemir señaló que tales acciones por parte del oponente no corresponden en absoluto al espíritu deportivo.

« Si el problema es el dinero — ven a Uzbekistán »: Desafío y oferta financiera

Meliqo‘ziyev reaccionó sin concesiones a los informes de que el equipo del boxeador mexicano exigiría a los organizadores una suma excesiva por esta peligrosa pelea de defensa:

Lugar de la pelea — Taskent: « Si el problema es el dinero — ven a Uzbekistán. Organizaremos la pelea aquí, y si es necesario, incluso te daremos dinero adicional », declaró, invitando directamente al campeón a su país;

El precio del cinturón: Con este llamado, el boxeador uzbeko demostró una vez más que para él no prima la ganancia financiera, sino la competencia deportiva justa y el cinturón de campeón mundial.

Pregunta crítica sobre la posición de la WBA: ¿Por qué la organización permanece en silencio?

Bektemir Meliqo‘ziyev expresó su descontento ante la pasividad de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y su falta de medidas contra la irresponsabilidad del campeón:

Exigencia reglamentaria: Según las reglas, el campeón vigente debe defender su cinturón contra el aspirante obligatorio en un plazo determinado;

Pregunta pendiente: « Soy el aspirante obligatorio de la WBA. Si el campeón no disputa la pelea obligatoria, ¿por qué la asociación no toma medidas estrictas en su contra? » preguntó firmemente a la dirección de la organización;

Posibilidad de retiro del cinturón: Si Munguía continúa negándose a subir al ring, la WBA se verá obligada a despojar al boxeador mexicano de su título o a anunciar una pelea por el título interino.

Este valiente llamado del luchador uzbeko, dejando de lado todas las condiciones, ha atraído la atención de toda la comunidad internacional del boxeo y de las empresas promotoras. Ahora la pelota está en el campo de la WBA y de Jaime Munguía.