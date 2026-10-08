Dana White hace una declaración sensacional sobre el valor actual de la UFC

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Dana White hace una declaración sensacional sobre el valor actual de la UFC

Dana White, jefe de la UFC (Ultimate Fighting Championship), la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo, hizo una declaración audaz sobre el valor de mercado actual de la empresa. Según el presidente de la organización, teniendo en cuenta los recientes acuerdos de transmisión y las tendencias del mercado deportivo mundial, la marca UFC podría valorarse en 50.000 millones de dólares.

The Diary Durante su aparición en el programa, White comparó esta cifra con las ventas de los clubes más valiosos de la industria deportiva.

«Lo compramos por 2 millones de dólares»: El fenómeno del éxito

Dana White recordó los primeros años de su gestión en la promoción, destacando el enorme crecimiento logrado en poco tiempo:

  • La era del escepticismo: «Cuando empecé en este negocio, muy pocos creían en él. Muchos pensaban que este sector no tenía futuro», recuerda el directivo de la organización;

  • Una inversión de 2 millones de dólares: En 2001, la organización, que estaba al borde de la quiebra, fue comprada por solo 2 millones de dólares y hoy se ha convertido en uno de los proyectos deportivos más rentables del planeta;

  • Comparación con los Lakers: «Si los Los Angeles Lakers, el legendario club de la NBA, se vendieron por 12.500 millones de dólares, la UFC vale hoy al menos 50.000 millones de dólares», señaló White.

Contrato récord con Paramount

El contrato de medios firmado recientemente ha sido un motor clave en el espectacular aumento del valor financiero de la promoción:

  • Un acuerdo de 7.700 millones de dólares: Se firmó un contrato de asociación exclusiva de 7 años entre la UFC y Paramount, uno de los mayores holdings de medios del mundo;

  • Control de transmisiones mediáticas: Este acuerdo incluye los derechos de transmisión en vivo de las peleas y la distribución global de contenido digital;

  • Nuevo récord en el mercado deportivo: Generando más de 1.000 millones de dólares al año, este acuerdo histórico demuestra que el alcance de la audiencia y el atractivo comercial de la marca UFC han alcanzado un nuevo nivel.

En poco más de 20 años, la UFC, que pasó de ser pequeños torneos a un gigante mediático mundial, se ha convertido hoy en uno de los activos más valiosos e influyentes no solo en la industria de la lucha, sino en todo el deporte profesional mundial.

UFCDana WhiteParamountAcuerdo de 7.7 mil millonesMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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