La ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva se negó a participar en un prestigioso torneo en Alemania para apoyar al gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov. La madre de la jugadora habló sobre estos cambios en la vida de su hija, haciendo alusión a su relación con Javokhir.

Liana Tanjarikova, madre de la líder del equipo nacional femenino de ajedrez de Kazajistán, Bibisara Assaubayeva, comentó sobre los recientes cambios en la vida de su hija. Destacó que estos cambios se hicieron más evidentes después de comenzar su relación con el gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov .

Tanjarikova publicó un video en su cuenta de Instagram con Bibisara y Javokhir, añadiendo un comentario peculiar.

«Ella dejó todo y voló a Ginebra para estar a su lado», escribió la madre de la ajedrecista.

También expresó los cambios en la vida de su hija comparando el pasado con el presente, abordando el proceso con humor.

«Antes me preocupaba por sus victorias. Ahora ella se preocupa por la victoria de Javokhir en Ginebra», señaló Liana Tanjarikova.

Actualmente, el gran maestro uzbeko de 20 años, Javokhir Sindarov, compite en Ginebra, Suiza, por el título mundial contra el actual campeón, el indio Gukesh Dommaraju. Este importante encuentro es el centro de atención de los aficionados al ajedrez.

Bibisara Assaubayeva renunció a participar en la gran final de la prestigiosa serie WR Women's Chess Tour 2026 organizada en Alemania para apoyar personalmente a Javokhir. De esta manera, la ajedrecista kazaja prefirió viajar a Ginebra en lugar de participar en una de sus competiciones más importantes.

Como información, el WR Women's Chess Tour es un nuevo proyecto destinado a desarrollar el ajedrez femenino y popularizarlo a nivel internacional. El premio total del torneo es de 200 000 dólares estadounidenses.

A lo largo del año, se celebraron etapas del torneo en Tokio, Punta Cana, Maputo y Saint-Tropez. Ocho de las mejores ajedrecistas del mundo fueron invitadas a cada etapa. Al finalizar las competiciones, las dos deportistas con mejores resultados se clasificaron para la fase final decisiva en Stuttgart, Alemania.