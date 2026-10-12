Ultimátum severo de Fulham a Álvaro Arbeloa: 4 puntos en 2 partidos

En la Premier League, el club londinense de Fulham, que ha tenido un inicio de temporada complicado, pone sobre la mesa la continuidad de su entrenador. TEAMtalk informa que la directiva del club ha dado una última oportunidad al técnico español Álvaro Arbeloa,nombrado este mismo verano, para revertir la situación.

La derrota en la 6.ª jornada ante Ipswich (1-2) fue la gota que colmó el vaso, y se han impuesto condiciones estrictas al cuerpo técnico.

Exigencia firme: 4 puntos en los próximos dos partidos

Los jefes del club londinense han marcado un plazo de dos encuentros al entrenador español para salvar su futuro:

Objetivo claro: Arbeloa tiene la misión de sumar al menos 4 puntos en los próximos dos partidos contra Hull City y Coventry;

Futuro en duda: Si el equipo no logra este resultado mínimo, la directiva considerará la rescisión anticipada del contrato del técnico español.

Los agentes se activan, Fulham entre los colistas

La situación del club londinense en la tabla de la Premier League es preocupante:

Fondo de la tabla: Tras seis jornadas, Fulham solo ha podido sumar 2 puntos y ocupa el último lugar de la clasificación;

Candidatos propuestos: Tras la mala racha de Arbeloa, agentes de futbolistas han contactado con la directiva del club para empezar a ofrecer diversos candidatos para el puesto de entrenador.

Para el exdefensa del Real Madrid y de la selección española, que llegó con grandes expectativas en verano, los próximos dos partidos serán una final decisiva para su carrera en la Premier League.