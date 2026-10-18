Le Havre - Auxerre: alineaciones y directo

El partido de la Ligue 1 entre Le Havre y Auxerre comenzará el 18 de octubre a las 20:15 (hora de Tashkent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular de Le Havre: 93. Gallon G., 26. Ebonog S., 9. Madja Dj., 6. Mvanga J., 97. N'Diaye M., 30. Nakamura S., 14. Ndiaye R., 20. Ouziad D., 7. Richardson A., 25. Samatta A., 5. Touba A.

Entrenador de Le Havre: Digard D.

Alineación titular de Auxerre: 1. Nardi P., 8. Achamada N., 92. Akpa K., 9. Archer K., 5. Danois K., 21. Faivre R., 15. Makosso K., 10. Namaso D., 22. Oppegard F., 27. Si L., 4. Tuanzebe A.

Entrenador de Auxerre: Still W.