Le Havre - Auxerre: alineaciones y directo

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Le Havre - Auxerre: alineaciones y directo

El partido de la Ligue 1 entre Le Havre y Auxerre comenzará el 18 de octubre a las 20:15 (hora de Tashkent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular de Le Havre: 93. Gallon G., 26. Ebonog S., 9. Madja Dj., 6. Mvanga J., 97. N'Diaye M., 30. Nakamura S., 14. Ndiaye R., 20. Ouziad D., 7. Richardson A., 25. Samatta A., 5. Touba A.

Entrenador de Le Havre: Digard D.

Alineación titular de Auxerre: 1. Nardi P., 8. Achamada N., 92. Akpa K., 9. Archer K., 5. Danois K., 21. Faivre R., 15. Makosso K., 10. Namaso D., 22. Oppegard F., 27. Si L., 4. Tuanzebe A.

Entrenador de Auxerre: Still W.

En directo EN VIVO
2
Eric Wattellier detiene el juego debido a una falta táctica de Dany Namaso (Auxerre). Le Havre gana un tiro libre. Veamos qué pueden crear en esta jugada.
1
Cameron Archer (Auxerre) cae en fuera de juego, el árbitro levanta el banderín.
1
Comienza la primera parte.
20:16
Saca de centro el Le Havre.
20:15
El partido de hoy ha sido confiado al árbitro Eric Wattellier.
20:15
Se han anunciado las alineaciones iniciales de ambos equipos y puedes consultarlas en los detalles del partido.
20:15
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro directo online, donde les traeremos actualizaciones al instante de todo lo que ocurra en el partido.
Le HavreAuxerreLigue 1FútbolFrancia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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