En Uruguay, un árbitro utiliza por primera vez un dispositivo electrónico para amonestar a un jugador

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En Uruguay, un árbitro utiliza por primera vez un dispositivo electrónico para amonestar a un jugador

Una de las tradiciones más antiguas y clásicas del fútbol mundial, la costumbre de los árbitros de mostrar una tarjeta amarilla y tomar notas, está al borde de la digitalización. Durante un partido oficial de la Copa de Uruguay entre Nacional y Rentistas, el árbitro principal Eduardo Varela utilizó un dispositivo electrónico especial del tamaño de un teléfono en lugar de la tarjeta de plástico tradicional para amonestar a un jugador.

Esta prueba histórica fue el primer paso destinado a registrar las decisiones disciplinarias de los árbitros de fútbol en tiempo real en formato digital y reducir el exceso de burocracia administrativa.

«Estamos acabando con el último proceso analógico en el fútbol»

El desarrollador de este proyecto, REFe director general de la startup, Mauro Sacco en una entrevista con la prestigiosa radio uruguaya El Espectador Deportes reveló el objetivo real de esta invención:

  • Revolución tecnológica: «Buscamos introducir alta tecnología en el único proceso del fútbol moderno que todavía se realiza de forma analógica y artesanal: el sistema de registro de amonestaciones en una libreta de papel;

  • Una idea nacida en un día de lluvia: Esta iniciativa surgió hace tres años, cuando mi socio Diego de la Peña y yo observábamos un partido de fútbol bajo la lluvia. Al ver que el papel de los árbitros se mojaba y les dificultaba anotar las amonestaciones, comprendimos la necesidad de trasladar estos datos a un sistema digital».

¿Cómo funciona el dispositivo y qué ventajas tiene?

Este gadget electrónico en manos del árbitro realiza automáticamente una serie de tareas importantes durante el encuentro:

  • Marca de tiempo y registro preciso: El dispositivo registra con precisión el minuto de la infracción, el número del jugador y el tipo de sanción disciplinaria hasta el segundo;

  • Transmisión instantánea al sistema COMET: Todas las decisiones tomadas por el árbitro y los informes oficiales se envían directamente a la plataforma digital única de la Asociación Uruguaya de Fútbol, COMET ;

  • Prevención de errores: El proceso de completar el informe después del partido y volver a ingresar los datos desaparece, lo que elimina las confusiones relacionadas con el factor humano.

Si las pruebas tienen éxito, en un futuro cercano la FIFA y otras confederaciones continentales podrían abandonar las tarjetas amarillas y rojas tradicionales para equipar a los árbitros con dispositivos electrónicos tan compactos.

REFeCOMETFIFANacionalUruguay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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