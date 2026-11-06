Consejos de Cannavaro a los jóvenes: se fijan los objetivos prioritarios del fútbol uzbeko para 2027

La Asociación de Fútbol de Uzbekistán celebró una reunión ampliada dedicada al análisis de las actividades de las selecciones nacionales de todas las categorías de edad en 2026 y a la definición de los objetivos estratégicos prioritarios para 2027.

La dirección de la UFA, el seleccionador nacional Fabio Cannavaro, así como los entrenadores de los equipos femeninos y masculinos, y de las siete categorías de edad desde la U-14 hasta la U-23, asistieron en pleno. Cada entrenador presentó su informe y recibió directrices para corregir las deficiencias.

Las recomendaciones de Cannavaro y las nuevas exigencias de preparación

En la reunión se hizo especial hincapié en los estándares del fútbol moderno y el desarrollo individual de los jugadores:

Habilidades individuales: Se destacó la necesidad de mejorar drásticamente la calidad del trabajo individual, especialmente con los delanteros y los porteros;

Preparación integral: Se dieron nuevas directrices para formar no solo la condición física de los jugadores, sino también su pensamiento táctico y su estabilidad psicológica en partidos importantes;

La experiencia de un campeón del mundo: El seleccionador nacional Fabio Cannavaro compartió su rica experiencia internacional y ofreció sus consejos a los entrenadores de las categorías inferiores sobre cómo preparar a los jugadores para el fútbol de élite.

2027: Dos torneos históricos que acogerá Uzbekistán

El punto central de las discusiones fue el proceso de preparación para las grandes competiciones de fútbol que se celebrarán en nuestro país en 2027:

Mayo — Copa Asiática U-17: El objetivo principal es organizar este campeonato continental de forma impecable y asegurar que el equipo pueda luchar por el título;

Septiembre-octubre — Copa Mundial U-20: Se señaló que la preparación para el Mundial juvenil, que nuestro país albergará, es una prioridad nacional y que se crearán las mejores condiciones para la selección.

Al finalizar la reunión, se asignaron tareas concretas a todos los equipos y se definieron acciones sistemáticas para crear una base de reserva sólida para la selección nacional y aumentar la competitividad del fútbol uzbeko a nivel mundial.