Ciclistas uzbekas ganan 2 medallas en el torneo internacional de Astaná

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Ciclistas uzbekas ganan 2 medallas en el torneo internacional de Astaná

En el marco de la competición internacional de ciclismo en pista celebrada en la capital kazaja, Astaná, «Astana Open Series» los miembros de la selección nacional de Uzbekistán están teniendo una participación exitosa. En una pista donde compiten los mejores atletas del mundo, nuestras ciclistas demostraron gran voluntad y destreza, sumando 2 medallas para nuestro equipo nacional.

Especialmente, la intensa lucha en la prueba de madison ofreció a los espectadores una verdadera muestra de coraje deportivo.

Drama en el madison: Caída, recuperación y medalla de bronce

Representando a Uzbekistán en la prueba de carrera por parejas (madison), el tándem formado por Samira Ismoilova y Asal Rizayeva mostró su superioridad desde el principio:

  • Liderazgo durante la carrera: El dúo uzbeko mantuvo el liderazgo durante gran parte de la intensa carrera en pista;

  • Momento dramático: En la fase decisiva, a solo 2 vueltas de la meta, Asal Rizayeva sufrió una caída inesperada;

  • Final heroico: A pesar del fuerte impacto, la joven atleta se levantó inmediatamente y continuó la carrera hasta el final. Gracias a sus esfuerzos heroicos, la pareja subió al tercer escalón del podio y obtuvo la medalla de bronce.

Plata para Samira Ismoilova: Carrera por puntos

Una de las líderes de nuestro equipo, Samira Ismoilova, también logró un excelente resultado en la prueba individual:

  • Segunda posición: En la carrera por puntos, Samira resistió dignamente a sus experimentadas rivales, consiguiendo la medalla de plata de la competición;

  • En el top cuatro: Asal Rizayeva, quien también participó activamente en esta categoría, luchó hasta el final y terminó en el 4º lugar.

Estos resultados obtenidos en el velódromo de Astaná proporcionan a nuestras atletas puntos de clasificación importantes antes de las próximas grandes competiciones.

Astana Open SeriesSamira IsmoilovaAsal RizayevaCiclismoUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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