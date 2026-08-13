3 medallas en Budapest: brillan los ciclistas uzbekos

Los integrantes de la selección uzbeka de ciclismo en pista terminaron con excelentes resultados la competición internacional celebrada en Budapest, la capital de Hungría. Nikita Svetkov y Sergey Rostovsev subieron al podio en distintas pruebas y aportaron al país 2 medallas de oro y 1 de plata en total.

En las pruebas disputadas los días 11 y 12 de agosto, los ciclistas uzbekos resistieron una fuerte competencia en varias disciplinas y subieron al podio.

Nikita Svetkov dominó el ómnium

Una de las victorias importantes de la selección uzbeka llegó en la prueba de ómnium.

En esta exigente disciplina, compuesta por varias pruebas, Nikita Svetkov mostró regularidad y terminó superando a todos sus rivales en la clasificación final.

Su actuación brindó a la delegación uzbeka una de sus primeras medallas de oro de la competición.

En el ómnium, el deportista debe demostrar no solo velocidad, sino también táctica, resistencia y capacidad para adaptarse a distintos formatos de carrera. Por ello, esta victoria puso de manifiesto la preparación polivalente de Svetkov.

Sergey Rostovsev ganó dos medallas en una misma competición

En Budapest, Sergey Rostovsev también fue uno de los deportistas más destacados de Uzbekistán.

Él conquistó la medalla de oro en la carrera por puntos En esta prueba no solo importa la velocidad, sino también leer bien la carrera, atacar en el momento adecuado y sumar puntos de forma planificada.

Rostovsev también subió al podio en otra prueba, el scratch, y se hizo con la medalla de plata.

De este modo, terminó la competición en Hungría con dos premios en su cuenta personal.

2 oros y 1 plata para Uzbekistán

Este fue el balance de medallas de los deportistas uzbekos en la competición:

Nikita Svetkov — oro, ómnium;

Sergey Rostovsev — oro, carrera por puntos;

Sergey Rostovsev — plata, scratch.

Conseguir tres medallas en esta competición internacional de dos días fue un resultado exitoso para la selección uzbeka de ciclismo en pista.

Las competiciones internacionales, una prueba importante antes de los grandes eventos

Estos torneos no solo ofrecen a los deportistas la posibilidad de ganar medallas, sino que también son un escenario para poner a prueba su preparación frente a rivales de distintas escuelas y estilos.

La experiencia internacional en pruebas como el ómnium, la carrera por puntos y el scratch, en las que la táctica resulta decisiva, puede desempeñar un papel importante en las próximas grandes competiciones.

El resultado de Budapest volvió a demostrar que los ciclistas uzbekos pueden luchar por los primeros puestos en la escena internacional.

Dos deportistas, tres medallas y dos títulos: la selección uzbeka de ciclismo en pista cerró con mérito la competición en Hungría.

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